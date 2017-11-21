Барнаул, 21 ноября, 2017, 14:07 — ИА Регнум. В отличие от Татарии, где самообложение применяли даже к ветеранам Великой Отечественной войны, в Алтайском крае примеров негативного использования такого инструмента, как «с миру по нитке — голому рубашка» пока не отмечено. Напротив, оба респондента, с которыми сегодня довелось поговорить корреспонденту ИА REGNUM (депутаты городского и краевого уровней) законопроект своих вышестоящих коллег-единороссов в Госдуме РФ поддерживают.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул

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«Так или иначе такое самообложение существует и существовало повсеместно. Их чаще называют «народными стройками», как пример, газификация улиц частного сектора. Люди сами создают инициативную группу, определяют взносы на газификацию, то есть, самооблагаются, таким образом, на строительство уличных газопроводных сетей, техдокументацию и другие финансово затратные нужды», — напомнил заместитель председателя Барнаульской городской думы Сергей Струченко.

По его мнению, главный вопрос в этой кампании — это контроль за расходованием таких средств.

«Нередки случаи, когда такие инициативные группы становятся жертвами мошенников, доверившись тому или иному нечестному на руку подрядчику, которого и след простыл — приходится платить вдвойне. А чаще все это происходит по причине не знания законов простыми людьми, чем пользуются такие мошенники. Считаю, что принятие закона о самооблажении призвано навести порядок в существующей практике гражданско-правовых отношений. Данный закон выступит гарантом сохранности денежных средств граждан при реализации местных инициатив», — заключил барнаульский депутат.

Напомним, ранее в поддержку законопроекта о самообложении высказался заместитель председателя комитета по местному самоуправлению Алтайского краевого законодательного собрания, депутат фракции «Единая Россия» Иван Мордовин. Он уверен, что упрощение механизма самообложения, в том числе путем проведения схода граждан, и возможность взимания средств самообложения на части территории муниципального образования, будут способствовать активизации участия жителей в решении вопросов местного значения.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, яркий пример самообложения продемонстрировали недавно жители одного из сел в Третьяковском районе Алтайского края. Намучившись 5 лет без районного морга, они собрали 100 тысяч рублей вскладчину и купили для него холодильное оборудование, а районные власти решили вопрос с ремонтом здания и ставкой патологоанатома.