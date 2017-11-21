Симферополь, 21 ноября, 2017, 13:13 — ИА Регнум. Курортный сбор в Крыму нет смысла переносить на более поздние сроки, поскольку сетования на неподготовленность региона будут всегда, так что логичнее корректировать эксперимент по ходу его выполнения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу Алексей Черняк.

Krishtal Aleksandr Галечный пляж в Канаке, Крым

«Согласно федеральному законопроекту, эксперимент должен стартовать на полуострове и в ряде других регионов страны с 2018 по 2022 год. В Крыму, напомню, в нём будут участвовать семь приморских городов: Алушта, Евпатория, Саки, Судак, Феодосия, Ялта и Черноморский район. И переносить его нет никакого смысла, поскольку чиновники всегда будут сетовать на то, что где-то что-то не успели подготовить. Целесообразнее начинать процесс вовремя и уже по ходу, если понадобится, его корректировать, благо крымский парламент имеет на это соответствующие полномочия», — отметил Алексей Черняк, добавив, что суточный размер сбора составит 10 рублей и будет действовать в Крыму только с 1 мая по 30 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко выступил с предложением отложить на год введение курортного сбора в Крыму — до мая 2019 года.

В частности, по его словам, такие просьбы поступают от представителей туристического бизнеса — в следующем году турпоток в Крым изменится из-за открытия транспортного перехода через Керченский пролив и нового терминала Международного аэропорта «Симферополь».

Напомним, с 1 мая 2018 года в четырех российских регионах — Ставропольском, Краснодарском краях, на Алтае и в Крыму — должен стартовать эксперимент по введению курортного сбора. Деньги, которые в этих регионах будут получать с туристов, планируется направлять на решение инфраструктурных проблем.

Депутат Госдумы Андрей Козенко предложил членам комитета рассмотреть возможность включения жителей Донецкой и Луганской Народных Республик в перечень лиц, освобождаемых от уплаты сбора.