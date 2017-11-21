Москва, 21 ноября, 2017, 13:11 — ИА Регнум. Банк России и правительство Дмитрия Медведева организовали в стране искусственный денежный голод. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 21 ноября глава Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя безрадостные новости Росстата о снижении реальных располагаемых денежных доходов населения России. Согласно официальным данным, за первые 10 месяцев 2017 года они снизились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Бедность

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«Можно ругать статистику Росстата, но другой у нас нет, — признал экономист. — Однако она искажена в сторону приукрашивания реальности: занижает официальную инфляцию и, если есть рост, показывает его больше, чем он есть на самом деле. Можно сказать, что официальная статистика по реальным доходам — это максимально приукрашенная реальность. Росстат нам говорит, что реальные доходы населения продолжают падать, и люди ощущают это на себе. Неуклонное снижение доходов чревато серьёзными политическими проблемами для страны и для стабилизации. Люди устали от ухудшения уровня жизни и полной бесперспективности».

При этом он отметил, что чиновников сложившееся положение дел не очень заботит.

«Для политического блока управления жизнь заканчивается в марте — на выборах, — заметил Делягин. — Для экономического — в мае, с формированием нового правительства после инаугурации. И что будет потом, никого из них, строго говоря, не волнует. Мы живём отчётливо лучше украинцев, но по уровню безысходности скоро к ним приблизимся».

По его мнению, деградация экономики уже даёт о себе знать. В частности, это ощущается по проблемам с бытовой техникой, которую, как отметил эксперт, сегодня стало сложнее купить.

«В среднем бытовая техника живёт пять лет, — напомнил он. — Если вы купили очень хорошую, то семь. Снижение уровня жизни у нас началось летом 2012 года, с присоединением России к ВТО. Пять лет прошли. Бытовая техника как раз сейчас начинает выходить из строя. И людям купить её сейчас намного сложнее, чем три года назад. Это важный фактор ухудшения уровня жизни. Доходы формально те же самые или ненамного меньше. Но появляются дополнительные расходы, которых не было год назад. Это болезненно. Люди из-за этого полезут в кредитную петлю».

Развивая тему изношенной бытовой техники, Делягин также обратил внимание на такое варварское явление, как запланированное устаревание, то есть сознательный выпуск недолговечного оборудования.

«Запланированное устаревание — не конспирология, но нормальный бизнес и маркетинг, — констатировал эксперт. — Во-первых, мы видим, как новую технику оснащают всё новыми функциями, которые, строго говоря, нам не нужны. Устраивают вокруг этого истерику, чтобы мы покупали. В мире вообще перестали производить долговечную технику. Например, старые автомобили по сравнению с новыми просто бронированные. Сегодняшняя техника рассчитана на то, чтобы она отработала свой гарантийный срок и после этого «сдохла».

Из потребителя вытягивают всё больше и больше денег, что в итоге оборачивается чудовищным перерасходом ресурсов.

«Это наглядная иллюстрация неадекватности рыночной экономики, — заявил Делягин. — Делать прочную технику не рыночно».

Возвращаясь к проблеме падения доходов граждан России, экономист отметил также ряд причин, которые провоцируют эту печальную динамику. Одна из них — политика банка России и правительства Дмитрия Медведева, которые, по словам Михаила Делягина, организуют в стране искусственный денежный голод.

«У предприятий нет денег, и у людей нет денег, — описал сложившееся положение эксперт. — Когда у вас есть завод, вокруг которого ходят тысячи людей, щёлкающих зубами и готовых устроиться на любую работу, вы платите им 15—20 тысяч. Вам не нужно давать им столько денег, чтобы они жили хорошо. Достаточно той зарплаты, на которую они будут выживать. Ещё одна причина падения доходов — это игнорирование государством своих социальных обязанностей. Есть бедные люди, но государство игнорирует их потребность жить нормально, хотя они стали обездоленными по большей части не из-за своего осознанного демократического выбора, а из-за того, что государство лишило их возможности зарабатывать».

Третья причина — варварская система налогообложения.

«Господа либеральные реформаторы решили сделать себе и своим друзьям миллиардерам налоговый рай, — рассказал экономист. — Но нельзя нарушать равновесие, и для всех остальных это стало налоговым адом. Чем человек беднее, тем сильнее облагаются налогами его доходы. У нас ведь плоская шкала подоходного налога, чего нет нигде, и регрессивная шкала обязательных социальных взносов. Чем вы беднее, тем больше с вас собирает государство».

Как итог, почти 30 млн человек работают «в тени», став бесправными работниками, с которыми можно творить всё, что угодно.

«Вы априори преступник, — пояснил Делягин. — Именно вы, а не работодатель, который вас до этого довёл, так как он правильно и вовремя выполнил все юридические формальности».

Напомним, что, по данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения России за первые 10 месяцев 2017 года снизились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Реальные доходы за октябрь 2017 к сентябрю этого же года снизились на 0,2%, хотя в предыдущем месяце имел место рост в 0,4%. В 2016 году падение реальных доходов граждан за 10 месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2015 года составило 5,6%. Средняя заработная плата, если верить официальной статистике, в октябре 2017 года выросла за год на 7,1% и составила 38 275 рублей.