Минск, 21 ноября, 2017, 17:13 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что за 2017 год в экономике республики наметился небольшой рост, однако радоваться этому пока рано, поскольку за предыдущие два года страна много потеряла. Об этом белорусский лидер заявил сегодня, 21 ноября, на совместном заседании правительства, Нацбанка, облисполкомов и минского горисполкома об актуальном экономическом положении страны и прогнозах на 2018 год.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Среди экономических успехов республики в 2017 году президент отметил устойчивость внутреннего валютного рынка, положительное сальдо внешней торговли, рост золотовалютных резервов, восстановление объёмов экспорта.

В то же время глава Белоруссии подчеркнул: «Тем не менее оснований для самоуспокоенности быть не может. Экономика за 2015−2016 годы потеряла 6%. В этом году отыграли только 2%, что явно недостаточно».

Также Лукашенко задался вопросом, почему при росте ВВП нет увеличения доходов населения. За последние два года власти не смогли восстановить экономические показатели, которые были в конце прошлых пяти лет, много проблем и с выполнением президентского указа о повышении средней заработной платы граждан до тысячи рублей, подчеркнул глава республики.

Он также обратил внимание на проблемы с трудоустройством граждан. Так, несмотря на заявленные 50 тысяч новых рабочих мест, численность уволенных превысила количество принятых на работу на 43 тысячи человек, отметил Александр Лукашенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВВП в Белоруссии с начала 2017 года увеличился на 2% по сравнению с январем — октябрем 2016 годом и превысил 86,8 млрд белорусских рублей. Объем производства увеличился почти во всех отраслях. В частности, объем промышленного производства в январе — октябре в текущих ценах составил 74,7 млрд рублей, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в 2016 году произошел спад на 1,4%).

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В то же время белорусский фондовый рынок находится в депрессивном состоянии. Об этом свидетельствует сокращение количества акционерных обществ: к началу ноября их было чуть более 4,5 тысяч, а это на 60 меньше, чем в ноябре 2016 года. Причем, согласно данным министерства финансов Белоруссии, разница между ростом численности акционерных обществ открытого типа и уменьшением численности закрытого типа довольно значительна. Новых ОАО — 28 (всего 2401), ЗАО стало меньше на 88 (всего 2176).

Динамика выпуска акций у ОАО увеличилась на 28 (всего 2439), у ЗАО этот показатель, напротив, сократился на 88 (всего 2202). Эксперты связывают такую тенденцию с постоянно падающей доходностью по рублевым и валютным инструментам, в результате чего акционерным обществам сложнее становится размещать ценные бумаги.

Кроме того, уровень государственного долга Белоруссии к ВВП сегодня составляет 40% и движется в сторону 43%. Отметка в 45% уже считается критической для экономики.

Однако, несмотря на все это, белорусские власти продолжают проводить либеральные изменения в экономике, надеясь таким образом разрешить финансовые проблемы и переложить львиную долю ответственности по обеспечению населения работой с государства на бизнес. Ряд экономистов скептически относится к либерализации экономики республики, обращая внимание на то, что этот процесс обязательно связан с сокращением льгот и множества социальных проектов для населения. На этом фоне поручение президента о повышении уровня средней заработной платы граждан до тысячи рублей, которое он дал еще в начале 2017 года, сегодня более или менее удалось выполнить в Минске, в других же регионах зарплаты остаются на очень низком уровне.