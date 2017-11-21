Москва, 21 ноября, 2017, 12:32 — ИА Регнум. Содержание в воздухе радиоактивного изотопа рутений-106 значительно ниже предельно допустимых значений. Опасности для населения нет, сообщил 21 ноября глава Росгидромета Максим Яковенко.

slightly_different Опасные выбросы

Ранее сообщалось, что предприятие из Челябинской области, входящее в состав госкорпорации «Росатом», ПО «Маяк», непричастно к возможному загрязнению атмосферы изотопом рутений-106, в 2017 году «Маяк» не производил источники из рутения-106.

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По словам главы Росгидромета, в конце сентября автоматическая система мониторинга зафиксировала превышение рутения-106 в России, Польше, Болгарии и на Украине.

«При этом на территории России его концентрация в десятки тысяч раз ниже предельно допустимой, никакой опасности для здоровья населения страны не представляет», — цитирует Яковенко ТАСС.

В «Росатоме» также сообщили об отсутствии каких-либо нештатных происшествий на объектах атомной промышленности.

Напомним, 10 ноября французский Институт ядерной безопасности IRSN заявил о пришедшем в страны ЕС радиоактивном облаке, возникновение которого может быть связано с неким ЧП на ядерном предприятии в России или в Казахстане, случившемся в конце сентября.