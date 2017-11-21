Челябинск, 21 ноября, 2017, 11:57 — ИА Регнум. Предприятие госкорпорации «Росатом» «Производственное объединение «Маяк» (Озерск, Челябинская область) непричастно к возможному загрязнению атмосферы изотопом рутений-106, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Радиация

Уточняется, что в 2017 году предприятие не производило источники из рутения-106, а выбросы в атмосферу находились в обычных регламентных значениях, радиационный фон в норме.

«Дополнительно сообщаем, что работы по выделению рутения-106 из отработавшего ядерного топлива (и изготовлению на его основе источников ионизирующего излучения) на нашем предприятии не проводятся уже много лет», — говорится в сообщении.

Ранее Росгидромет опубликовал бюллетень, в котором сообщалось об экстремально высоком загрязнении окружающей среды радиоактивным изотопом рутения Ru-106 в селах Аргаяш и Новогорный в Челябинской области. Эти населенные пункты находятся недалеко от комбината «Маяк», который ранее экологи обвинили в загрязнении.

На комбинате идет переработка отработавшего ядерного топлива. Известно, что изотоп рутения-106 выделяется из отработанного ядерного топлива для того, чтобы изготовить на его основе источники ионизирующего излучения. Активисты «Гринпис Россия» пообещали пожаловаться на загрязнение в прокуратуру.

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Экологи ссылаются на данные МАГАТЭ, согласно которым в конце сентября и начале октября рутений-106 был обнаружен в атмосфере в ряде европейских стран. О превышении содержания рутения-106 в атмосфере, в концентрации, неопасной для здоровья, с 29 сентября по 3 октября, сообщало немецкое федеральное ведомство по защите от радиации (BfS). Представители BfS также заявили, что источником изотопа мог стать выброс на одном из предприятий на Южном Урале.

10 ноября французский Институт ядерной безопасности IRSN заявил о пришедшем в страны ЕС радиоактивном облаке, возникновение которого может быть связано с неким ЧП на ядерном предприятии в России или в Казахстане, случившемся в конце сентября. При этом IRSN считает утечку серьезной.

Еще 20 октября вице-губернатор Челябинской области Олег Климов заявил журналистам, что, по результатам проверки, появление рутения-106 в атмосфере не могло быть связано с ПО «Маяк», и в целом источник не мог находиться в Челябинской области.

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Климов пояснил, что Росгидромет и «Росатом» не фиксировали рутений на нашей территории, тогда как в Румынии, Италии и на Украине он был, и эти данные «подтверждены МАГАТЭ».

«Источник находился где-то за тысячи километров от Урала. Голословно заявлять, где именно, в отличие от тех же немцев, я не буду», — сказал чиновник.

Согласно бюллетеню Росгидромета, с 25 сентября до 1 октября превышение суммарной бета-активности в пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений фиксировали все посты ведомства на Южном Урале. В пробах из двух сел обнаружен радиоизотоп Ru-106 (период полураспада 368,2 дня) в концентрации n*10−2 Бк/м3.

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В сводной таблице говорится, что в этот период концентрация изотопа в Аргаяше превышала фон за предыдущий месяц в 986 раз, В Новогорном — в 440 раз. По словам замдиректора Института промышленной экологии Уральского отделения РАН по науке Илья Ярмошенко, опасности в выбросе нет.

«Зафиксированные значения по рутению-106 — 4,4−4,6 Беккереля на кубометр. В переводе на понятный язык это означает, что в одном кубометре анализируемого воздуха за 100 секунд происходило примерно пять распадов. Для понимания: у нас средние значения по радону в обычных квартирах в 10 раз выше», — цитирует Ярмошенко портал Znak.com.

По его мнению, сейчас гораздо важнее выявить источник загрязнения. По одной из версий, выброс мог произойти из-за падения космического аппарата, где он мог использоваться в качестве топлива.