Москва, 21 ноября, 2017, 11:30 — ИА Регнум. В Совфеде призвали к великодушию в отношению мальчика из Нового Уренгоя (ЯНАО), выступившего в бундестаге, и призвали не ломать ему жизнь, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.

Киноцитата из к/ф «Сказка о Мальчише-Кибальчише» Мальчиш-плохиш

Российский школьник из ЯНАО, выступая в парламенте Германии, рассказал о судьбе «невинного солдата вермахта», принимавшего участие в Сталинградской битве.

Член Совфеда Франц Клинцевич призвал успокоиться и не делать каких-либо административных выводов из выступления школьника из Нового Уренгоя в бундестаге.

«Собственно, и поездки наших детей в Германию в эти дни и были задуманы — нет, не для того, чтобы как-то обелить зверства фашизма, а для того, чтобы эти зверства не висели неподъемным грузом на нынешних российско-германских отношениях», — отметил он.

Преступная вина солдат вермахта, а если точнее — всей идеологии и практики нацизма, исторически доказана и не подлежит пересмотру, подчеркнул парламентарий.

«Но мальчик, как мне представляется, наверное, не совсем удачно, даже совсем неудачно, вел речь о другом. О том, что война стала трагедией и для немецкого народа. А разве это не так? Русского человека всегда отличало великодушие, и мы, безусловно, сострадаем немецкому народу, втянутому гитлеризмом в эту гибельную пучину. Но сострадание не означает всепрощения. Никто не понес такие потери — и потери невосполнимые, — как мы, и память об этом будет жить вечно», — указал Клинцевич.

«Не вызывает сомнений, что любые попытки пересмотра решений Нюрнбергского процесса, фальсификации истории Великой Отечественной войны, любые попытки как-то «уравнять в правах» палачей и жертв должны встречать с нашей стороны самый жесточайший отпор, и лично я всегда бью здесь наотмашь. Но в данном случае, на мой взгляд, стоит признать, что вышел перебор. Не надо ломать парню жизнь», — сказал сенатор.