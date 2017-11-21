Сочи, Краснодарский край, 21 ноября, 2017, 09:21 — ИА Регнум. Военная операция в Сирии по уничтожению боевиков террористических организаций находится на завершающей стадии, сообщил президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Сирии Башаром Асадом, проходившей 20 ноября в Сочи.

Syria.mil.ru ВКС РФ с Сирии

«До полной победы над терроризмом, конечно, еще очень далеко. Но что касается нашей совместной работы по борьбе с террористами на территории Сирии, эта военная операция действительно завершается», — констатировал Путин.

Следующим этапом, по словам президента, должен стать переход к политическим процессам, которые позволят окончательно нормализовать ситуацию в Сирии.

В ходе встречи Путин отметил, что такие процессы должны осуществляться под эгидой ООН, как в ходе самого процесса, так и на завершающей стадии.

Асад сообщил, что «спустя два года и несколько недель после того, как Россия начала операцию», были достигнуты значительные успехи как военного характера, так и дипломатического.

«Многие районы Сирии освобождены от террористов, и в эти районы смогли вернуться сирийцы, которые вынуждены были их покинуть ранее. Надо признать, что эта операция позволила продвигать политическое урегулирование в Сирии», — сообщил Асад.

Отмечается, что встреча в Сочи проходила с руководящим составом Министерства обороны и Генерального штаба Вооружённых Сил России.