Алтайским селянам будет проще скинуться на морг или уличное освещение
Барнаул, 21 ноября, 2017, 08:48 — ИА Регнум. Применение самообложения позволяет муниципалитетам Алтайского края решать отдельные вопросы местного значения, требующие финансовых затрат, но на которые средств в бюджете недостаточно, заявил ИА REGNUM заместитель председателя комитета по местному самоуправлению Алтайского краевого законодательного собрания, депутат фракции «Единая Россия» Иван Мордовин.
Комментируя законопроект о самообложении граждан, который недавно прошел в Госдуме уже второе чтение, он напомнил, что при таких обстоятельствах обычно проводятся местные референдумы по вопросу введения и использования разовых платежей граждан, и что денежные средства жителей прежде всего собирают на благоустройство поселений (строительство инфраструктуры, содержание и ремонт сельских дорог, уличное освещение, обустройство мест массового отдыха и другие нужды).
Вместе с тем, Иван Мордовин полагает, самообложение применяется повсеместно не везде.
«Связано это, прежде всего с тем, что сама процедура проведения референдума достаточно сложная, требует привлечения организационных и финансовых ресурсов. На практике не всегда получается выполнить требование законодательства о явке, она должна быть не менее 50%. Так например, 10 сентября, в единый день голосования в Алтайском крае прошли девять местных референдумов в сельских поселениях четырех муниципальных районов по вопросу введения самообложения граждан и дальнейшего использования этих средств. Однако в пяти сельсоветах они не состоялись именно по причине недостаточного количества участников голосования», — привел довод депутат.
Именно поэтому он полагает, что законопроект, рассматриваемый в Государственная Думе, «пойдет на пользу, поскольку упрощает механизм самообложения граждан».
«По действующему на сегодняшний день законодательству референдум может проходить только в границах муниципального образования. Предположим, есть какое-то село, входящее в состав сельсовета, где нужно собрать деньги на уличное освещение. Референдум в этом случае нужно проводить на территории всего сельсовета, а большинству жителей проживающих в других селах данного сельсовета, может быть всё равно, что там с освещением, в этом отдельно взятом селе. Рассматриваемый законопроект разрешает рассматривать вопросы об использовании средств самообложения на сходе граждан — жителей отдельных населенных пунктов, входящих в состав поселения.
Упрощение механизма самообложения, в том числе путем проведения схода граждан, и возможность взимании средств самообложения на части территории муниципального образования, уверен, будет способствовать активизации участия жителей в решении вопросов местного значения», — заключил Иван Мордовин.
Как уже сообщало ИА REGNUM, яркий пример самообложения продемонстрировали недавно жители одного из сел в Третьяковском районе Алтайского края. Намучившись без морга, который закрыли еще 5 лет назад, они вскладчину купили для него холодильное оборудование, а районные власти решили вопрос с ремонтом здания и ставкой патологоанатома. Цена вопроса — 100 тысяч рублей.
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Между тем, в Татарии известны куда более кощунственные примеры. В одном из городов в число самообложенцев записали инвалидов и участников Великой Отечественной войны, правда, сделав «скидку» для них по размеру «добровольного взноса».
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