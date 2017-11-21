Барнаул, 21 ноября, 2017, 08:48 — ИА Регнум. Применение самообложения позволяет муниципалитетам Алтайского края решать отдельные вопросы местного значения, требующие финансовых затрат, но на которые средств в бюджете недостаточно, заявил ИА REGNUM заместитель председателя комитета по местному самоуправлению Алтайского краевого законодательного собрания, депутат фракции «Единая Россия» Иван Мордовин.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM На Алтае селяне «самообложились» на морг

Комментируя законопроект о самообложении граждан, который недавно прошел в Госдуме уже второе чтение, он напомнил, что при таких обстоятельствах обычно проводятся местные референдумы по вопросу введения и использования разовых платежей граждан, и что денежные средства жителей прежде всего собирают на благоустройство поселений (строительство инфраструктуры, содержание и ремонт сельских дорог, уличное освещение, обустройство мест массового отдыха и другие нужды).

Вместе с тем, Иван Мордовин полагает, самообложение применяется повсеместно не везде.

«Связано это, прежде всего с тем, что сама процедура проведения референдума достаточно сложная, требует привлечения организационных и финансовых ресурсов. На практике не всегда получается выполнить требование законодательства о явке, она должна быть не менее 50%. Так например, 10 сентября, в единый день голосования в Алтайском крае прошли девять местных референдумов в сельских поселениях четырех муниципальных районов по вопросу введения самообложения граждан и дальнейшего использования этих средств. Однако в пяти сельсоветах они не состоялись именно по причине недостаточного количества участников голосования», — привел довод депутат.

Именно поэтому он полагает, что законопроект, рассматриваемый в Государственная Думе, «пойдет на пользу, поскольку упрощает механизм самообложения граждан».

«По действующему на сегодняшний день законодательству референдум может проходить только в границах муниципального образования. Предположим, есть какое-то село, входящее в состав сельсовета, где нужно собрать деньги на уличное освещение. Референдум в этом случае нужно проводить на территории всего сельсовета, а большинству жителей проживающих в других селах данного сельсовета, может быть всё равно, что там с освещением, в этом отдельно взятом селе. Рассматриваемый законопроект разрешает рассматривать вопросы об использовании средств самообложения на сходе граждан — жителей отдельных населенных пунктов, входящих в состав поселения.

Упрощение механизма самообложения, в том числе путем проведения схода граждан, и возможность взимании средств самообложения на части территории муниципального образования, уверен, будет способствовать активизации участия жителей в решении вопросов местного значения», — заключил Иван Мордовин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, яркий пример самообложения продемонстрировали недавно жители одного из сел в Третьяковском районе Алтайского края. Намучившись без морга, который закрыли еще 5 лет назад, они вскладчину купили для него холодильное оборудование, а районные власти решили вопрос с ремонтом здания и ставкой патологоанатома. Цена вопроса — 100 тысяч рублей.

Читайте также: На морг в складчину: жители алтайского села сами решают деликатные проблемы

Между тем, в Татарии известны куда более кощунственные примеры. В одном из городов в число самообложенцев записали инвалидов и участников Великой Отечественной войны, правда, сделав «скидку» для них по размеру «добровольного взноса».

Читайте также: В Татарии под самообложение попали и ветераны войны