Светлана Шаповалова, , 13:11 — REGNUM

Экономика проста и жестока: государство на основании справки о смерти может выделить на похороны чуть более 6 тысяч рублей. Сюда входят услуги по облачению тела, предоставлению гроба и по транспортировке на кладбище с последующим погребением. И если в городе похоронные службы в эту сумму способны уложиться, а некоторые — ушлые — еще и заработать, сэкономив, скажем, на перевозке «оптом», то в селе это становится серьезной проблемой. Особенно, если требуется освидетельствование, а близлежащий морг находится за десятки километров и у усопшего нет родственников или финансов, чтобы осуществить эту спецперевозку туда-обратно.

Именно с такой проблемой несколько лет назад столкнулись жители райцентра Троицкое (Алтайский край). В их случае стоимость даже самых скромных похорон составляет не менее 15 тысяч рублей: только за перевозку до бийского морга (он находится в 70 километрах от Троицкого) и обратно нужно заплатить порядка 5 тысяч. Вот и решили селяне скинуться на свой морг в складчину.

На призыв администрации района откликнулись предприниматели, главы крестьянско-фермерских хозяйств и крупных организаций. Как сообщил сегодня, 23 октября, ИА REGNUM заместитель главы администрации Троицкого района по социальным вопросам Владимир Шаров, работать мог начнет уже в ноябре.

К слову сказать, судебно-медицинское освидетельствование в Троицком прекратилось несколько лет назад после скандала, связанного с взиманием денег с родственников врачом-судмедэкспертом (патологоанатомом). Пять лет назад мздоимец был уволен, а сам морг — закрыт. Начальник Алтайского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы Валерий Башмаков и рад бы был помочь в решении проблемы, но поставил условие: «район приобретет холодильник». Также необходимо было решить вопрос проведения ремонта здания морга. В этому случае, по словам Башмакова, специалист (судебно-медицинский эксперт) смог бы одновременно выполнять функции специалиста патологоанатомической службы, то есть анатомировать тела усопших.

Намучившись с перевозкой и дополнительными расходами, районные власти признали: сколько бы ни говорили, что «администрация обязана» или «государство должно», другой возможности решить проблему, кроме как добровольные пожертвования, у района нет. Несмотря на опасения и замечания некоторых скептиков, идея получила поддержку.

«Надо сделать дело, собрать 100 тысяч рублей, мы эти деньги считаем спонсорской помощью району», — заявила недавно газете «На земле Тррицкой» одна из лидеров районного предпринимательского сообщества Светлана Чернова.

В интервью ИА REGNUM заместитель главы администрации Троицкого района по социальным вопросам Владимир Шаров подчеркнул, что просьбу оказать спонсорскую помощь адресовали не простым селянам, а именно предпринимателям и организациям, и что на оплату уже заказанных холодильников потребуется порядка 300 тысяч.

«Производством нашего холодильника на два места занимается сейчас Петербургская компания PORKKA. Ей уже оплатили половину стоимости заказа, а районная больница взяла на себя обязательство отремонтировать помещение морга. В свою очередь, руководитель краевого бюро судебно-медицинской экспертизы в этом тройственном соглашении выполнил свое обещание — издал приказ о создании отделения в Троицком, подобран специалист, который будет здесь работать», — пояснил Владимир Шаров.

Собранные средства аккумулируются сейчас на счете благотворительного фонда поддержки и развития сельских территорий предпринимателя А. В. Жукова, поскольку только некоммерческая организация, являющаяся юридическим лицом, может взять на себя оплату услуг компании — изготовителя холодильного оборудования и услуг транспортной компании.

К слову, в Алтайском крае, где доля сельского населения превышает 60%, на 60 районов приходится всего 20 с небольшим отделений бюро судебно-медицинской экспертизы, тогда как даже до своего райцентра из многих алтайских сел приходится добираться не один десяток километров. В Троицком нашли способ и скинулись на районный морг, но как быть остальным? Очевидно, что законодательство «О похоронном деле» давно нуждается в пересмотре.

Когда писала статью об отношении общества к захоронению безродных, была уверена, что такие дикие истории, как в Приморье, где в одной могиле в целлофановых мешках хоронили пятеро усопших, не могут быть распространены повсеместно.

Читайте также: В Приморье неопознанные трупы хоронят в «братских» могилах

Но на примере Троицкого понимаешь: экономика ритуальных услуг, помноженная на километры по доставке усопшего, действительно жестока. А если на неё накладываются еще и не лучшие человеческие качества, то не только безродным предпочитают отказывать в последних почестях.

Как уже сообщало ИА REGNUM, никому не нужным оказался и барнаулец, неожиданно скончавшийся в подъезде своего дома по ул. Кирова, 75. Целый день его труп с раскинутыми руками и ногами лежал на площадке между вторым и третьим этажами.

Читайте также: Житель Алтая, погибший на трассе Киров — Пермь, оказался никому не нужен

Но, как справедливо отметил недавно в личной переписке на тему должного отношения к похоронам Митрополит Агафангел (Русская православная церковь), «это не мёртвых вопрос, а живых».

«Коммунисты расстреливали и закапывали массово во рвах. Святые, будучи так «погребены», святыми и остались. Это позор для живых», — подчеркнул он.

Читайте ранее в этом сюжете: «Закопайте меня, как человека»: последний путь безродного усопшего