* запрещённая в России организация

Дамаск, 21 ноября, 2017, 08:37 — ИА Регнум. Боевики «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовят нападение на правительственные войска Сирии, сообщает 21 ноября AEJ Khalil.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

Как сообщает источник, террористы перебрасывают вооружение и боеприпасы в городок Айн-Терму близ Дамаска.

Целью боевиков являются воинские соединения правительственных войск, сосредоточенные недалеко от населенного пункта Хараста, за последние дни здесь значительно обострилась ситуация.

В Харасте в настоящее время продолжаются столкновения с так называемой вооруженной оппозицией, террористы удерживают некоторые здания, они получают подкрепления в виде боеприпасов.

В данном населенном пункте действуют сразу несколько вооруженных группировок, среди которых «Джейш аль-Ислам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обстреливающая правительственные войска из минометов.

Напомним, за последние дни ситуация в Сирии значительно осложнилась, ранее правительство Сирии объявило о минометном обстреле Дамаска со стороны так называемой вооруженной оппозиции, с которой действует режим прекращения огня. В результате нападения погибли восемь человек.