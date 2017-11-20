Бишкек, 20 ноября, 2017, 23:50 — ИА Регнум. Чтобы никто из будущих президентов Киргизии больше не смог обернуться «драконом», в Конституцию по итогам последнего референдума были внесены соответствующие изменения. Об этом заявил президент Алмазбек Атамбаев на итоговой пресс-конференции.

President.kg Сооронбай Жээнбеков

«При этой системе ни один глава государства не сможет стать драконом. Тот же Сооронбай Жээнбеков уже не в том возрасте, чтобы меняться. А если Жээнбеков намерен поменять свои взгляды, ему будет хуже. Система не та, люди не те, и он это знает», — подчеркнул он.

Также Атамбаев сообщил, что недавно избранный новый президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков является его давним другом и соратником, которого он знает уже 25 лет.

При этом глава государства отметил, что внешнее спокойствие будущего президента Киргизии крайне обманчиво.

«Если Жээнбеков разозлится, то может выгнать со словами «Чык эшикке!» («Выйди вон!») даже Барака Обаму. Сооронбай — чистый человек. Он даже снял с поста ректора своего брата (Канторо Токтомаматова — Прим. ИА REGNUM ), ныне покойного», — подытожил Алмазбек Атамбаев.

ИА REGNUM напоминает, что на выборах президента Киргизии, прошедших 15 октября 2017 года, победил кандидат от «Социал-демократической партии Кыргызстана» (СДПК — партия власти), бывший премьер-министр Сооронбай Жээнбеков. За него проголосовали 54,22% принявших участие в голосовании киргизстанцев.

Церемония инаугурация нового главы Киргизской Республики должна состояться 24 ноября 2017 года.