Москва, 20 ноября, 2017, 23:24 — ИА Регнум. Холодный погода с мокрым снегом и образованием на дорогах гололедицы ожидается в Москве в ближайшие часы, сообщает 20 ноября московское управление МЧС.

Дарья Антонова ИА REGNUM ГУМ-каток

По данным столичного управления, в ближайшие часы в Москве будут наблюдаться прохождения волн холодного фронта, которые сохранятся ночью и в первой половине дня 21 ноября.

Московское управление МЧС рекомендует автовладельцам по возможности отказаться от поездок, парковать свои машины вдали от деревьев или в гаражах, а при необходимости передвигаться по дорогам со сниженной скоростью и с увеличенной дистанцией.

Как сообщало ИА REGNUM, за 19 ноября в Москве выпало более 15% ноябрьской нормы осадков.