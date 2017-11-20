Берлин, 20 ноября, 2017, 20:15 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель предпочла бы провести новые федеральные выборы вместо перспективы формирования правительство меньшинства, 20 ноября сообщает Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Меркель

Меркель высказалась «скептически» относительно формирования правительства меньшинства, которое не сможет обеспечить необходимой стабильности. Канцлер Германии выразила готовность к созданию коалиции с Социал-демократической партией Германии (СДПГ).

Не достигнув соглашения о формировании большинства в бундестаге, Меркель выразила уверенность в том, «что новые выборы являются лучшей альтернативой».

Напомним, разногласия между германскими партиями относительно ряда вопросов, включая миграционную политику, привело к тому, что представители Свободной демократической партии Германии заявили о своем выходе из переговоров.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал политические партии страны вернуться за стол переговоров.

По результатам прошедших в сентябре 2017 года выборов в бундестаг, блок ХДС/ХСС показал худший за последние 12 лет результат — 33,2%. СДПГ с 20,5% голосов ушла в оппозицию.