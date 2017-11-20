Астана, 20 ноября, 2017, 19:52 — ИА Регнум. В Казахстане по итогам девяти месяцев 2017 года произошло сокращение занятости молодых людей в возрасте 15−28 лет на 125,8 тыс. человек, или на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 20 ноября сообщает Finprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства экономики Казахстана.

Ken & Nyetta

Число самостоятельно занятых молодых казахстанцев уменьшилось на 4,1%. Сокращение занятости молодых людей возникло на фоне общего снижения занятости в стране на 6,7% по сравнению с 2016 годом.

Отмечается, что снижение трудовой занятости населения приводит к тому, что молодежь уходит в образование. Число обучающихся на дневной форме по сравнению с 2016 годом увеличилось на 5,4%.

Наиболее активно уменьшается число занятых среди молодежи в Алматинской области, Южно-Казахстанской области и Астане.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября 2017 года в Казахстане начала работать электронная биржа труда. По состоянию на 20 ноября 2017 года на сайте размещено 30 694 вакансии и 7 916 резюме.

Биржа занимается подбором персонала, предоставляет информацию по профессиональному обучению, а также размещает статистику по регионам и республике в целом.

Читайте также: В Казахстане начала работать электронная биржа труда