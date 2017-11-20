Дамаск, 20 ноября, 2017, 19:34 — ИА Регнум. Снаряд, выпущенный террористами, попал во внешнее ограждение посольства РФ в Дамаске, заявили 20 ноября в пресс-службе МИД РФ.

Флаг России

В сообщении отмечается, что обстрел произошел 20 ноября около 10:35 по местному времени. В результате один снаряд попал во внешнее ограждение, примыкающее к жилому комплексу.

Повреждения получили стена здания, система водоснабжения, а также линии электропередачи.

Пострадавших среди сотрудников посольства нет.

МИД РФ выразил надежду на то, что Совет Безопасности (СБ) ООН даст соответствующую оценку миномётному обстрелу.

Как отметили ведомстве, «в результате таких наглых действий экстремистов гибнут и получают увечья мирные жители».