Чебоксары, 20 ноября, 2017, 18:41 — ИА Регнум. Возвращённые ночные троллейбусные рейсы в столице Чувашии, следовавшие в промзону, скорее всего, отменят. Первая неделя после реанимации маршрутов показывает их нерентабельность: всего «1−2 человека» на остановках. Об этом было заявлено сегодня, 20 ноября, на планёрке в мэрии Чебоксар, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Чту21.рф Троллейбус МУП «Чебоксарское троллейбусное управление»

В ходе обсуждения текущих проблем глава столичной администрации Алексей Ладыков акцентировал внимание на работе троллейбусов. Неделю назад по просьбе ряда предприятий были возвращены ночные рейсы в промзоны и обратно.

«Прошла ровно неделя с момента возвращения поздних рейсов по просьбам руководства ряда предприятий. Есть ли в них целесообразность?», — обратился сити-менеджер к директору «Чебоксарского троллейбусного управления» Александру Каныгину.

Было отмечено, что информация о возобновлении прежнего графика движения троллейбусов доведена до трудовых коллективов, но по результатам мониторинга в 22:50 и 23:15 загруженность электрического транспорта на всех заводских остановках составляет «1−2 человека».

«В целом такой результат мы и прогнозировали. Пожелания предприятий и заводов города были удовлетворены, но если загруженность и дальше будет минимальной, ночное расписание будет вновь скорректировано. Продолжайте мониторинг, через 1−2 недели примем решение», — отметил Алексей Ладыков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первое сокращение прошло в марте, когда в будние дни отменили 37 рейсов, в выходные дни — 40 рейсов. В мэрии тогда приводили расчёты: один час работы троллейбуса обходится в 1 тыс. рублей. В результате этих мер планировалось сократить ежемесячные расходы на 7,3 млн рублей, а годовой убыток — до 84 млн рублей.

Вторая полна оптимизации прошла в октябре. Последние рейсы троллейбусов стали выходить не в 23:00, а в 22:00. Всего с октября сокращено более 153 рейсов в рабочие дни, в субботу — 129 рейсов, в воскресенье — 130. Власти заявляли, что это позволит сэкономить более 2 млн рублей в месяц. В ноябре по просьбе руководителей предприятий ряд новых рейсов до заводов были возвращены.

Напомним, в столице Чувашии принимаются реанимационные меры по спасению МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» (ЧТУ). Критическая ситуация сложилась из-за долгов: в октябре 2017 года АО «Чувашская энергосбытовая компания» подала иск о банкротстве, ссылаясь на 157,6 млн рублей задолженности. Долги стали следствием падения пассажиропотока: если в 2004 году 77,6% пассажирооборота в Чебоксарах приходилось на долю троллейбусов, то сейчас — 58%. На ЧТУ заявили об оптимизации рейсов, сокращении штата на 129 человек (всего здесь около 2 тыс. человек) и выводе непрофильных объектов. Также город вынужден идти на «рисковые шаги», вновь сокращая рейсы.

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