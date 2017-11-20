Москва, 20 ноября, 2017, 17:45 — ИА Регнум. Бороться в России за гендерное равенство — значит отказаться от имеющихся у женщин привилегий перед мужчинами, таких как вежливость, забота и внимание. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») в ходе Всероссийского молодежного форума Госдумы.

Kremlin.ru Ирина Яровая

«Понимаете, мы в России за женские привилегии, и мы настолько к этому привыкли, что сейчас бороться за равенство — значит отказаться от своих привилегий», — заявила парламентарий.

Яровая перечислила привилегии: это, по ее мнению, «обыденные человеческие отношения между мужчиной и женщиной: та вежливость, деликатность, забота, внимание».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о гендерной политике был внесен в 2003 году в ту пору депутатами Госдумы Вячеславом Володиным, Олегом Морозовым, Екатериной Лаховой и Геннадием Райковым. Проект закона был вскоре принят в первом чтении.

В ноябре 2017 года комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей создал временную рабочую группу по доработке инициативы, будет вестись работа над основной темой — равенством мужчин и женщин в трудовых правах, равенством в зарплате.