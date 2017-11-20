Москва, 20 ноября, 2017, 19:26 — ИА Регнум. 23 ноября 2017 года в 15:00 в пресс-центре ИА REGNUM состоится презентация новой книги известного российского эколога Татьяны Акимовой «Безответная любовь». Центральное событие сюжета автобиографической повести — атомная катастрофа на химическом комбинате «Маяк» в закрытом городе Озёрске (ранее Челябинск-40, Челябинск-65), которая случилась 29 сентября 1957 года. Радиоактивное облако накрыло территорию около 200 кв. км, на которой в 23 населённых пунктах проживало 270 тыс. человек.

Восточно-уральский радиоактивный след

Обложка книги Акимовой Т. А. «Безответная любовь»

В зоне поражения ВУРСа (Восточно-уральского радиоактивного следа) на берегу реки Теча, в которую до и после аварии комбинат «Маяк» сбрасывал радиоактивные отходы, находилось и родное село Татьяны Акимовой. Это третья по масштабам атомная авария в истории мировой атомной промышленности после аварий на Чернобыльской АЭС и АЭС «Фукусима». Информация об этой аварии была рассекречена в СССР только в конце 80-х годов.

Восточно-уральский радиоактивный след

Низкая культура безопасности отечественной промышленности, которая во многом была неизбежной платой за решение задач форсированной индустриализации и достижения стратегического ядерного паритета с Западом, сегодня потеряла какое-либо моральное оправдание. Игнорирование общественного мнения, дезинформация населения о состоянии окружающей среды, равнодушие к здоровью и угрозам жизни людей, разрушение национальной системы санитарного контроля, саботаж создания современной системы мониторинга загрязнения окружающей среды, стяжательство и коррупция в современной экологической политике России — эти и другие проблемы будут подняты учеными и экспертами в ходе круглого стола, который станет логичным продолжением мероприятия.

Какую роль могут сыграть новые прорывные природоподобные технологии в решении нарастающих экологических проблем современной промышленности, для которых сегодня нет приемлемого решения? Ответы на эти вопросы дадут участники круглого стола.

Книга «Безответная любовь» в ближайшие дни с разрешения автора будет опубликована на сайте ИА REGNUM.