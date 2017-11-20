Москва, 20 ноября, 2017, 17:19 — ИА Регнум. В Российской Федерации уровень безработицы в октябре 2017 года составил 5,1%. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщает пресс-служба Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Бен Шан. Безработные. 1938

По оценке Росстата, численность рабочей силы в России в октябре 2017 года составила 76,6 млн человек, в том числе в возрасте от 15 до 72 лет — 76,4 млн человек, или 52% от общей численности населения РФ.

Порядка 5,1% от общего числа рабочей силы являлись безработными. Это около 3,9 млн человек. Оценка произведена по методике выборочного обследования рабочей силы среди населения в возрасте 15 лет и старше.

Напомним, что, по данным Росстата, численность безработных в сентябре 2017 года составляла 3,8 млн человек или 5% от общего числа рабочей силы. При этом общее число рабочей силы в сентябре 2017 года Росстатом оценивалось в 76,8 млн человек.

При этом в октябре 2017 года численность граждан, зарегистрированных в качестве безработных в государственных учреждениях службы занятости, составляла около 700 тыс. человек.