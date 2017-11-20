Москва, 20 ноября, 2017, 17:14 — ИА Регнум. Пенсионный фонд России (ПФР) предупреждает о новом виде мошенничества в Сети. Как отмечается, злоумышленники предлагают проверить «наличие денежных выплат со стороны частных страховых фондов» по номеру СНИЛС (страхового номера индивидуального лицевого счета), а также при помощи паспортных данных, говорится в сообщении ПФР.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенники

По данным источника, после ввода данных поддельные сайты показывают якобы положенные к выплате суммы — примерно около 100 тыс. рублей. Затем пользователю предлагают оплатить доступ к базам данных частных страховщиков, за что обещается моментальный перевод денег на счет клиента.

«Возможно, есть и третий этап, но пресс-служба ПФР так далеко не заходила», — добавили в ведомстве.

ПФР призывает граждан игнорировать подобные сайты и бережно относиться к своим персональным данным. А достоверная информация о положенных пенсионных выплатах размещена только в личном кабинете на сайте фонда, приложении ПФР для смартфонов, а также на портале госуслуг.