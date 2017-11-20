Санкт-Петербург, 20 ноября, 2017, 16:50 — ИА Регнум. Инфраструктура вокруг стадиона на Крестовском острове Петербурга (ранее известнен как «Зенит-арена») снова потребует бюджетных вложений. Как сообщил глава городского комитета финансов Алексей Корабельников, в следующем году на перенос медиацентра у стадиона ради выкатного поля город выделит около 250 млн рублей.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург Арена»

«Было принято решение вице-премьером правительства (по данным СМИ, Виталием Мутко, — прим. ред.). Это будет финансироваться частично за счет федерального бюджета, частично за счет бюджета города. Примерно аналогичную сумму, думаю, может предоставить центр», — сказал Алексей Корабельников.

Сумма будет предоставлена Петербургу целевым назначением. По данным комфина, сейчас этот вопрос прорабатывают в Москве, возможно, что ко второму чтению закона о федеральном бюджете на 2018 год эти цифры появятся в документе.

«Мы их в бюджет города пока не включаем, поскольку у нас нет оснований для этого. Но решения на высшем уровне все приняты, так что, если не сейчас, то весной эти деньги нам будут переведены», — сказал чиновник.

Напомним, во время «нулевых» чтений городского бюджета на 2018 года комитет по строительству просил выделить ему на перенос медиагородка 430 млн рублей, но, в итоге, заявку в комитет финансов так и не оформил.

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Как сообщало ИА REGNUM, выкатное поле стало некуда выкатывать со стадиона после того, как перед проведением Кубка конфедераций 2017 года у спортивной арены возвели медиацентр. На запертом в чаше стадиона поле нормально не растет трава, что приводит к необходимости постоянно менять газон. Очередная замена газона уже анонсирована вице-премьером Мутко. Предполагается, что работы оплатит ФК «Зенит».

Напомним, стоимость стадиона на Крестовском острове давно перевалила за 43 млрд рублей. Это самый дорогой подобный объект в России. Летом 2018 года на стадионе пройдет семь матчей Чемпионата мира по футболу, в том числе один полуфинал.