Минск, 20 ноября, 2017, 15:29 — ИА Регнум. Советник посольства Украины в Минске Игорь Скворцов объявлен персоной нон грата в Белоруссии, заявил 20 ноября официальный представитель КГБ республики Дмитрий Побяркин.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Беларусь

«За деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, Скворцов объявлен персоной нон грата», — сообщил Побяркин.

Ранее в КГБ Белоруссии сообщили, что 25 октября был задержан кадровый сотрудник главного управления разведки министерства обороны Украины Павел Шаройко.

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По данным ведомства, он создал агентурную сеть из числа граждан Белоруссии, которые за денежное вознаграждение выполняли его задания по сбору секретной информации в военно-политической сфере.

Кроме того, сотрудники белорусских спецслужб задержали директора украинского «Завода утяжелителей», который прибыл в республику 15 ноября для переговоров с должностными лицами ОАО «Минский тракторный завод».

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