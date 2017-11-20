Москва, 20 ноября, 2017, 15:23 — ИА Регнум. Налоговое бремя на бизнес и российских промышленников растет, но обращение, которые предприниматели отправили на имя президента РФ Владимира Путина, не имеет к проблеме никакого отношения. Об этом корреспонденту 20 ноября заявил замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

«То, что Минфин РФ не выполняет поручение президента РФ о том, чтобы налоги не росли три года — это очевидно. Потому что если не растут собственно налоги, то растут неналоговые платежи», — заявил Емельянов.

Особенно возмутительным депутат считает постоянное повышение акцизов на бензин, поскольку это отрицательно сказывается на российской экономике в целом.

«Но в этом письме предпринимателей президенту речь идет о других вещах: они как раз таки жалуются на повышение утилизационного сбора, на другие меры, призванные защитить отечественную промышленность. Эта жалоба идет не от промышленников, не от реальной промышленности, а как раз таки от импортеров, от того бизнеса, который, по сути, является проводником интересов иностранных производителей в РФ», — заявил Емельянов.

С его точки зрения, мораторий на повышение налогов и запрет давления на бизнес должны касаться реального сектора экономики, а не таких предпринимателей. По его словам, за последние 15 лет очень много льгот предоставлено топливно-энергическому комплексу, ритейлу, девелоперам, но практически нет ни одного решения, которое предоставляло бы какие-то льготы реальному сектору экономики.

«Я воспринимаю жалобы только тех предпринимателей, которые занимаются реальным производством. А это письмо от лукавого, не те предприниматели жалуются и не на то. Меры, которые предприняло правительство и на которые они жалуются — это способ защиты нашей промышленности, компенсация негативных последствий вступления в ВТО. На это жаловаться не надо и это менять не надо», — считает Емельянов.

Ранее к президенту РФ обратились российские предприниматели — Российский союз промышленников и предпринимателей, «Деловая Россия», «Опора России» и Торгово-промышленная палата. Они отметили, что доходы в проекте федерального бюджета на 2018—2020 годы рассчитаны с учетом повышения неналоговых сборов, несмотря на мораторий на повышение налогового бремени для бизнеса до конца 2018 года.

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Особенно бизнес не устраивает введение утилизационного сбора на средства производства тяжелого и энергетического машиностроения, а также индексация уже существующего утилизационного сбора на автомобили на 15%. Бизнес отметил, что при вступлении изменений в силу нагрузка может вырасти минимум на 100 млрд рублей в 2018 году.