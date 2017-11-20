Москва, 20 ноября, 2017, 16:04 — ИА Регнум. С 6 по 12 декабря в Москве пройдет фестиваль документального кино «Артдокфест-2017». Весьма громкое событие в мире неигрового кинематографа.

Отряд Суть Времени в ДНР ИА REGNUM Террор киевских властей в ДНР

ИА REGNUM заявляет о прекращении партнерства с фестивалем. Редакция агентства обладает однозначной позицией по поводу гражданской войны на Украине, её причин и последствий для украинского народа. Агентство не может и не хочет поддерживать площадку, рекламирующую творчество бойцов запрещенных в России организаций, оправдывающее так называемую «антитеррористическую операцию» на Украине, площадку, добровольно демонстрирующую антироссийскую пропаганду и героизирующую карателей (равно как и считающую их «обычными людьми»).

Отряд Суть Времени в ДНР ИА REGNUM Разрушенные артиллерией жилые дома. Ясиноватая. ДНР. 2016.

В том, что партнерства не получится, совершенно не виноваты большинство участников фестиваля, наверняка приславшие интересные и яркие работы. Виновато решение организаторов фестиваля продемонстрировать во внеконкурсной программе «После Союза. doc» фильм «Война ради мира» украинского режиссера Евгения Титаренко.

В аннотации к фильму на сайте фестиваля про его содержание сказано (к 15:00 20 ноября) достаточно обтекаемо:

«История об обычных людях, которые стали добровольцами, чтобы защищать целостность своей страны. Съемки в самых горячих точках востока Украины в 2014—2015 гг. Многих участников фильма уже нет в живых…»

Кто-то может прочесть не очень внимательно и не понять, о каких именно добровольцах на востоке Украины идет речь. Так вот, фильм рассказывает об участниках так называемой «АТО» — карательной операции, которую бандеровская киевская власть проводит против населения Донбасса с весны 2014 года. Почти четыре года самого настоящего террора, убийств мирных жителей, грабежей, мародерства, удушения блокадами людей, вся вина которых в том, что они не признали бандеровский госпереворот в Киеве.