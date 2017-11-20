Минск, 20 ноября, 2017, 15:16 — ИА Регнум. Кадровый сотрудник главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР) задержан 25 октября 2017 года с поличным, 20 ноября сообщает пресс-служба Комитета государственной безопасности Белоруссии (КГБ).

Keith Allison Арест

По данным КГБ, для прикрытия украинскому разведчику Павлу Шаройко была определена должность корреспондента общественной национальной телерадиокомпании Украины.

«В Беларуси П. Шаройко создал агентурную сеть из числа граждан Республики Беларусь, которые за денежное вознаграждение выполняли его задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере», — информирует пресс-служба Комитета госбезопасности республики.

Сотрудник ГУР Украины задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст.358 УК РБ («Шпионаж»).

Во время обыска, по информации пресс-службы КГБ, у задержанного обнаружены копии разведывательных донесений, направленных им ранее в центр. Сам подозреваемый признал, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки и сообщил свое воинское звание — полковник.

Читайте также: В Белоруссии задержали директора украинского завода

Кроме этого, Шаройко раскрыл координатора его деятельности на территории Белоруссии, также сотрудника ГУР Украины Скворцова И.В., осуществлявшего свою деятельность под прикрытием должности советника посольства Украины в Белоруссии.

Напомним, 20 ноября СМИ сообщили о том, что главу украинского предприятия «Завод утяжелителей» задержали сотрудники КГБ Белоруссии.

Отметим, что в феврале 2017 года в Белоруссии был рассекречен архив госбезопасности о зверствах украинских националистов и сформированных из них карательных полицейских батальонов.