Волгоград, 20 ноября, 2017, 14:36 — ИА Регнум. В Волгограде увековечат память воинов-речников. Как и где это будет сделано, пока неизвестно. Вопрос о месте установки бронекатера Волжской военной флотилии, затонувшего в 1942 году и недавно поднятого со дня реки Волги, создании памятного знака и захоронении экипажа должны решить жители города-героя, ветераны и общественники. Такое мнение высказали участники круглого стола на тему «Увековечивание памяти героев-речников, погибших в годы Сталинградской битвы», передаёт ИА REGNUM 20 ноября.

Volgoduma.ru Находки с бронекатера

С этой целью было объявлено о старте народного проекта по восстановлению бронекатера БК-31. Также открыт и счёт для сбора благотворительной помощи.

Как признались сами организаторы уникальной экспедиции по подъему военного судна, в их адрес поступает огромное количество обращений от жителей Волгоградской области, ветеранов-речников с просьбой сохранить катер как есть — с пробоинами, залатанными деревянными брусками, чтобы люди видели, какой ценой была завоевана Сталинградская Победа. Пока же судно находится на судоремонтном заводе, где его собираются покрыть защитной краской, выровнять металл.

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2017 год вернул из небытия имена 17 тыс. советских солдат и офицеров

Как сообщало ИА REGNUM, операция по поднятию затонувшие в дни Сталинградской битвы бронекатера БК-31, который случайно на дне реки Волги обнаружили местные дайверы, была проведена в начале ноября 2017 года. Организаторами и непосредственными участниками экспедиции стали представители Военно-исторического музея «Наследие», региональной молодежной общественной организации «Поиск», полицейского поискового отряда «Безымянная высота», а также специалисты экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Волгоградской области.

Volgoduma.ru Предметы, найденные на затонувшем судне

Подъём катера осуществляли специалисты компании «Монолитстрой — Холдинг» с помощью двух кранов с грузоподъемностью 150 и 14 тонн. За долгие годы судно полностью занесло песком и илом, в результате его вес увеличился в пять раз. Как признались участники экспедиции, работа потребовала больших технических и эмоциональных сил. Были подняты останки 11 человек. Среди них — капитан БК-31 Павел Никитин. В настоящее время волгоградским поисковикам удалось связаться с его племянниками. Ведется работа по поиску информации об остальных героях и событиях, предшествующих гибели бронекатера.

Также на плавсредстве могли находиться: пулеметчик Аким Аникеенко из Туапсе, краснофлотец Константин Черных и пулеметчик Виктор Асеев из Красноярского края, старшина Владимир Коллегов из Молотовской области, лейтенант Александр Щербаков из Ярославской области, краснофлотец Пётр Хляпов из Киева, пишет ИА СоцИнформБюро. Также были найдены предметы с фамилиями Малетин, Драган и Гайдышев.

«Это был наш первый и бесценный опыт», — поделился впечатлениями руководитель Военно-исторического музея «Наследие» Виктор Василевский, добавив, чтовсе работы проходили за счёт частных пожертвований.

Среди находок, поднятых вместе с бронекатером, — оружие, предметы быта, причем все предметы сохранились практически в идеальном состоянии. Также специалистами было поднято порядка 10 тысяч патронов, 140 снарядов, 60 гранат и четыре тротиловые шашки.