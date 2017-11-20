Москва, 20 ноября, 2017, 13:37 — ИА Регнум. Законопроект о запрете пропаганды криминальной субкультуры является ответом на распространение в соцсетях сообществ АУЕ, члены которых пропагандируют среди несовершеннолетних воровские и тюремные понятия, отметил автор инициативы член Совфеда Антон Беляков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Iнтернет

Сенатор видит аналогии между тем, как работают «группы смерти» в соцсетях и группы АУЕ, например, в «группах смерти» публикуют подробные пособия для самоубийц, в сообществах АУЕ — видеоинструкции, как «без шума обчистить» соседскую квартиру. Также парламентарий указал на интерактивность взаимодействия администраторов с членами группы — в суицидальных сообществах администраторы вовлекают детей в некую игру, квест, технологи групп АУЕ также используют эти приемы, предлагая школьникам сначала покурить, потом украсть пару купюр у родителей, а уже затем начать вымогать деньги у детей помладше.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме внесен законопроект, которым запрещается пропаганда в СМИ и интернете «информация о социокультурных ценностях преступного мира, направленная на формирование привлекательности криминального образа поведения». Если инициативу одобрят, то Роскомнадзор получит разрешение блокировать нелегальные ресурсы во внесудебном порядке.

Неформальное молодежное криминализованное движение АУЕ, название которого расшифровывается как «Арестантское уркаганское единство» (также встречается трактовка «Арестантский уклад един»), распространилось в российских школах, интернатах, детских домах и спецучилищах с конца 2000-х годов.

В июле 2016 года в Совете по правам человека России сообщили, что АУЕ держит под контролем детей из 18 регионов РФ. Проблему обнаружила рабочая группа, созданная на базе СПЧ.

По данным экспертов, в социальной сети «ВКонтакте» существует более десятка групп, в названиях которых содержится аббревиатура «АУЕ».

По словам ответственного секретаря СПЧ РФ Яны Лантратовой, механизм АУЕ заключается в том, что «на зоне сидит человек, у него есть телефон, и он может поставить своих «смотрящих», в том числе и в детских домах». Они заставляют детей сдавать деньги на «общак» для заключенных, а в случае отказа дети переходят в разряд «опущенных», подвергаясь различным издевательствам.