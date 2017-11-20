Киев, 20 ноября, 2017, 13:39 — ИА Регнум. Крым может быть возвращен в состав Украины в результате действий по ослаблению России и последующего нападения на нее, заявил депутат Верховной рады Украины, лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий в интервью телеканалу NewsOne.

ИА REGNUM Крымский полуостров

Он объяснил, что в России хотели вернуть Крым с момента распада СССР, однако не решались сделать этого. Воссоединение состоялось только после того, как Украина оказалась ослабленной в результате событий на Майдане.

Таким же образом, по мнению депутата, должна поступить Украина.

«Это и есть рецепт, как надо действовать Украине. <…> Нужно ослаблять Россию изнутри, а это возможно, потому что там есть огромные внутренние, национальные, социальные, религиозные проблемы. Есть моменты, есть точки, по которым можно бить», — сказал Билецкий.

Он пояснил, что результатом этих действий должен стать «мир за столом переговоров», выгодный украинской стороне.

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Ранее экс-лидер «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош заявил, что для возвращения Крыма в состав Украины придется задействовать танки и боевую авиацию.

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