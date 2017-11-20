Железняк: Меркель, возможно, пойдет на унизительную сделку
Москва, 20 ноября, 2017, 12:33 — ИА Регнум. Провал переговоров блока Ангелы Меркель ХДС/ХСС с возможными партнерами из Свободной демократической партии и «зелеными» для формирования коалиционного правительства в Германии демонстрирует глубочайший политический кризис, которой становится всё более характерным не только для Германии, но и для Европы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
Ситуация грозит стране усилением внутреннего раскола в обществе и снижением политического веса в ЕС и мире, считает парламентарий.
«Чтобы удержаться у власти, Меркель, возможно, придется идти на унизительную сделку с бросившими ее партнерами по коалиции из СДПГ, либо согласиться на уязвимое меньшинство в Бундестаге, при котором возникает постоянная вероятность паралича исполнительной власти», — полагает Железняк.
Он обратил внимание на то, что последний электоральный сезон в ряде европейских стран продемонстрировал существенный рост числа избирателей, ориентированных на приоритет национальных интересов страны и их настрой на изменение политического курса как во внутренней, так и во внешней политике.
«Очевидно, что недовольства к руководству Германии и правящему блоку у избирателей накопилось достаточно для того, чтобы они изменили традиционный расклад голосов на выборах и оказали существенную поддержку партии «Альтернатива для Германии», выступающей за разворот от невнятных и противоречивых общеевропейских интересов к решению внутренних проблем, с которыми страна столкнулась в том числе из-за провальной миграционной политики», — отметил он.
Ангела Меркель и ее союзники, очевидно, не ожидали увидеть в парламенте такое большое количество «евроскептиков», с которыми она не сможет прийти к консенсусу, рассуждает депутат. Было очевидно, что потеря ХДС/ХСС большой части электората, развал их союза с социал-демократами, успех «Альтернативы для Германии» серьезно осложнят избрание, деятельность нового правительства и принятие ключевых законопроектов, рассуждает Железняк. Но продемонстрированные глубокие противоречия, отсутствие доверия и единства взглядов по базовым политическим и экономическим вопросам между политическими силами Германии сделали шаткими позиции Ангелы Меркель как ожидаемого канцлера и могут привести к самым непредвиденным последствиям в политической жизни Германии, полагает парламентарий.
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Тем временем канцлер Германии Ангела Меркель проведет встречу с президентом республики Франком-Вальтером Штайнмайером, чтобы обсудить провал создания парламентской коалиции, сообщает Associated Press.
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