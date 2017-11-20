Москва, 20 ноября, 2017, 12:33 — ИА Регнум. Провал переговоров блока Ангелы Меркель ХДС/ХСС с возможными партнерами из Свободной демократической партии и «зелеными» для формирования коалиционного правительства в Германии демонстрирует глубочайший политический кризис, которой становится всё более характерным не только для Германии, но и для Европы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 ноября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Ситуация грозит стране усилением внутреннего раскола в обществе и снижением политического веса в ЕС и мире, считает парламентарий.

«Чтобы удержаться у власти, Меркель, возможно, придется идти на унизительную сделку с бросившими ее партнерами по коалиции из СДПГ, либо согласиться на уязвимое меньшинство в Бундестаге, при котором возникает постоянная вероятность паралича исполнительной власти», — полагает Железняк.

Он обратил внимание на то, что последний электоральный сезон в ряде европейских стран продемонстрировал существенный рост числа избирателей, ориентированных на приоритет национальных интересов страны и их настрой на изменение политического курса как во внутренней, так и во внешней политике.

«Очевидно, что недовольства к руководству Германии и правящему блоку у избирателей накопилось достаточно для того, чтобы они изменили традиционный расклад голосов на выборах и оказали существенную поддержку партии «Альтернатива для Германии», выступающей за разворот от невнятных и противоречивых общеевропейских интересов к решению внутренних проблем, с которыми страна столкнулась в том числе из-за провальной миграционной политики», — отметил он.

Ангела Меркель и ее союзники, очевидно, не ожидали увидеть в парламенте такое большое количество «евроскептиков», с которыми она не сможет прийти к консенсусу, рассуждает депутат. Было очевидно, что потеря ХДС/ХСС большой части электората, развал их союза с социал-демократами, успех «Альтернативы для Германии» серьезно осложнят избрание, деятельность нового правительства и принятие ключевых законопроектов, рассуждает Железняк. Но продемонстрированные глубокие противоречия, отсутствие доверия и единства взглядов по базовым политическим и экономическим вопросам между политическими силами Германии сделали шаткими позиции Ангелы Меркель как ожидаемого канцлера и могут привести к самым непредвиденным последствиям в политической жизни Германии, полагает парламентарий.

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Тем временем канцлер Германии Ангела Меркель проведет встречу с президентом республики Франком-Вальтером Штайнмайером, чтобы обсудить провал создания парламентской коалиции, сообщает Associated Press.

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