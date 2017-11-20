Москва, 20 ноября, 2017, 12:37 — ИА Регнум. Письмо российских предпринимателей президенту РФ Владимиру Путину говорит о том, что при принятии решений о повышении неналоговых сборов правительство РФ не посоветовалось с бизнесом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 ноября заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

«Из этого письма я делаю вывод, что с бизнесом просто не посоветовались, а вопросы, которые касаются налогообложения бизнеса, надо решать в обсуждениях с предпринимателями, убеждая бизнес, если это необходимо в интересах развития самого бизнеса, создавая ценовые преференции нашим предприятиям. Надо об этом говорить, встречаться с РСПП, «Деловой Россией, «Опорой России» и объяснять им, тогда будут понятны решения об изменении сборов. Я сделал вывод, что не было соответствующих контактов и дискуссий», — рассказал Аксаков.

Между тем, по его словам, неналоговые сборы, в том числе и утилизационный сбор, зачастую вводятся для того, чтобы защитить внутреннего производителя. И этот факт также необходимо было объяснить российским предпринимателям перед тем, как принимать решение.

«Есть поручение президента РФ Владимира Путина не менять налогообложение, в том числе неналоговые сборы. Но, к сожалению, мы видим, что на практике это поручение президента не выполняется», — отметил Аксаков.

Ведущие представители бизнеса — Российский союз промышленников и предпринимателей, «Деловая Россия», «Опора России» и Торгово-промышленная палата — обратились к президенту РФ с призывом обратить внимание на повышение налоговой нагрузки на бизнес, несмотря на мораторий на ее повышение до конца 2018 года.

Так, по их словам, доходы федерального бюджета на 2018−2020 годы рассчитаны с учетом изменения Налогового кодекса и повышения некоторых неналоговых сборов — в частности, введение утилизационного сбора на средства производства тяжелого и энергетического машиностроения, а также индексация уже существующего утилизационного сбора на автомобили на 15%. По подсчетам предпринимателей, нагрузка на бизнес только в 2018 году из-за таких изменений вырастет на 100 млрд рублей.

«Но бюджет уже сверстан исходя из этих взносов, поменять вряд ли что-то можно, у нас осталось только третье чтение», — считает Аксаков.

Проект федерального бюджета во втором, решающем чтении был принят 17 ноября. Между тем платежи, о которых говорится в письме предпринимателей, были заложены в проект бюджета еще при рассмотрении документа в первом чтении 27 октября. Однако, на прошлой неделе, 16 ноября, Госдума в третьем чтении приняла бюджетообразующий закон, вносящий более 100 поправок в Налоговый кодекс РФ.

Поправки были впервые рассмотрены профильным комитетом Госдумы по бюджету и налогам за три дня до принятия закона. Они предполагают, в частности, двойное увеличение акцизов на бензин и топливо (на 50 копеек за литр с 1 января 2018 года и еще на 50 копеек выше с 1 июля 2018 года), повышают акцизы на легковые автомобили. Кроме того, закон также возвращает налог на добавленную стоимость на лом и черную и цветную металлургию и налог на движимое имущество, который будут устанавливать субъекты РФ.