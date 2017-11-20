Красноярск, 20 ноября, 2017, 09:46 — ИА Регнум. В Красноярске на одном из сайтов совместных покупок продавали некачественную молочную продукцию, сообщает 20 ноября пресс-служба областного Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, к ним неоднократно поступали жалобы от граждан о приобретении некачественной и опасной молочной продукции производства ЛПХ «Кусочек тайги» на сайте совместных закупок www.optwear.ru.

Позже специалисты установили, что молочная продукция непромышленного изготовления не проходила ветеринарно-санитарные экспертизы. Кроме того, отсутствовали необходимые сопроводительные документы на продукцию.

«Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю обратилось в суд с заявлением в интересах неопределенного круга лиц о признании информации о продаже молочной продукции производства ЛПХ «Кусочек тайги», размещенной на сайте www.optwear.ru в информационно-коммуникационной сети «Интернет», запрещенной к распространению на территории РФ», — говорится в сообщении.

Центральный районный суд Красноярска поддержал доводы надзорного ведомства и принял решение запретить распространение на территории России молочной продукции, информация о которой размещена на сайте.

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В Роспотребнадозре напомнили, что в соответствии с действующим законодательством молоко непромышленного изготовления можно продавать только на рыках и после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, необходимой для определения пригодности продукции к употреблению.

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«Употребление в пищу молока и молочных продуктов, полученных от животных, больных зооантропозными заболеваниями, опасно для жизни и здоровья граждан», — подчеркнули в ведомстве.