Два шага до эпидемии: бешенство подошло к Казани

Казань, , 06:08 — REGNUM Количество населённых пунктов в Татарии, пострадавших от бешенства животных, увеличилось ещё на два. Карантин был установлен для села Абди Тюлячинского района и деревни Нижние Аты Арского района, которая расположена всего в 62 км от Казани, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на указ главы республики.

Из-за неблагополучной ситуации с данным заболеванием жители обоих населённых пунктов попали под ограничительные меры, связанные с употреблением в пищу и реализацией продукции животноводства. Кроме запрета на торговлю и вывоз домашнего скота за пределы населённых пунктов, жителям запрещён отлов диких животных. Также нельзя использовать в пищу мясо подозрительного и больного скота, а молоком от коров с подозрением на бешенство нельзя поить и других домашних животных. Обязательным стал и процесс пастеризации молока. Шерсть и шкуры от здорового скота вывозить за пределы сельской местности можно, но только если продукция прошла дезинфекцию.

Снять карантин в этих населённых пунктах и ещё в четырёх, где он был введён ранее, должны спустя два месяца с даты последней фиксации заболевания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии в 2017 году было зафиксировано порядка десяти очагов этого заболевания. Все они в разных районах и выявлены в разный период. До этого, с 1 ноября, власти региона ввели карантин в деревне Чембулат Атнинского района.

Напомним, бешенство животных является особо опасным и смертельным инфекционным заболеванием. Опасно для человека. Между тем, вирус нестоек к нагреванию и погибает при кипячении продукта за две минуты.

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