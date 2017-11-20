Луганск, 20 ноября, 2017, 08:10 — ИА Регнум. Украинские войска 13 раз обстреляли населенные пункты Луганской Народной Республики (ЛНР) в течение суток 19 ноября, сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинский солдат стреляет из миномета

Согласно сообщению, под обстрел ВСУ попали пгт Калиново, Фрунзе, город Первомайск, села Логвиново, Калиновка, Хорошее. В ходе обстрелов армия Украины использовала минометы калибра 120 мм и 82 мм, автоматические станковые гранатометы АГС, станковые противотанковые гранатометы СПГ, оружие БМП, ручные противотанковые гранатометы РПГ, стрелковое оружие.

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Напомним, украинская армия ежедневно обстреливает позиции войск и населенные пункты Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР). При этом артиллерийские обстрелы нередко приводят к разрушениям жилых зданий, повреждениям инфраструктуры, а также ранениям и жертвам среди мирного населения.

Также украинские власти неоднократно заявляли, что не намерены соблюдать условия Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта. Так, президент Украины Петр Порошенко отметил, что если бы у войск ЛНР и ДНР не было современных систем противовоздушной обороны (ПВО), то ВСУ использовали бы против ополченцев фронтовую авиацию.

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