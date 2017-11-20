Пекин, 20 ноября, 2017, 06:52 — ИА Регнум. Китай планирует обновить 64 тыс. туалетов в туристических местах в период с 2018 по 2020 год с целью устранения ключевой «неприятности» для путешественников и развития внутреннего туризма, сообщает 19 ноября агентство «Синьхуа».

Туалет. Китай

Проект, рассчитанный на три года, должен будет обеспечить хорошими и чистыми туалетами туристические объекты, говорится в плане, выпущенном Китайской государственной администрацией туризма (CNTA) 19 ноября.

Данный проект является продолжением «туалетной революции», запущенной в 2015 году, на которую было выделено порядка 20 млрд юаней инвестиций (около $3 млрд), направленных на установку или модернизацию 68 тыс. туалетов.

Глава CNTA Ли Цзиньцзао заявил, что «туалетная революция» является ключевой целью для развития туризма.

«Сравнивая со стремительным ростом туристической сферы и увеличением предложения, развитие туалетов идет не столь сбалансированным образом. Нужна еще одна трехлетняя программа», — заявил Ли.

В ближайшие три года власти задались целью построить 47 тыс. новых туалетов и обновить еще 17 тыс. старых.

Напомним, что столь пристальное внимание китайских властей к теме туалетов обусловлено их крайне плачевным состоянием и недовольством многих туристов от их посещения. В связи с этим у китайских туалетов сложилась крайне плохая репутация.