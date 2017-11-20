Страх перед Россией становится национальной особенностью: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 20 ноября, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Накал страстей: ситуацию в Каталонии Юнкер назвал «катастрофой»;
- "Народный импичмент»: когда наступит «час икс» для Украины;
- Страх перед Россией: в Польше вновь вспомнили об «агрессивных» учениях «Запад-2017»;
- С высокой точностью: Россия передала сирийской стороне 3D-модель Пальмиры;
- Валютный контроль: оснований для отказа в валютных операциях стало больше.