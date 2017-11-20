Владивосток, 20 ноября, 2017, 06:15 — ИА Регнум. Розничные цены на бензин в России могут превысить отметку в 50 рублей за литр в 2018 году. Аналитики рынка уверены, что цены на Дальнем Востоке и в Центральной части страны в значительной степени отличаться не будут, сообщает ИА REGNUM.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на бензин

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Стоимость бензина АИ-95 по талонам в приморском Уссурийске в 2018 году составит 53,35 рубля, АИ-92 — 51,85 рубль, дизельного топлива — 53,95 рубля. Немного ниже цена будет при покупке бензина по пластиковым картам: АИ-95 — 53,15 рубля, АИ-92 — 51,75 рубль, дизельное топливо — 53,50 рубля.

Как передаёт «Федеральное агентство новостей», цены на бензин в следующем году на Дальнем Востоке и в Центральной России сильно отличаться не будут.

Отметим, что по состоянию на 15 ноября 2017 года стоимость бензина в стране достигла рекордных показателей. Так, цена на АИ-92 выросла на 2,3%, АИ-95 — на 1,7%.

В ФАС это связывают с рыночными спекуляциями.