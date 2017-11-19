Тифарити, 19 ноября, 2017, 22:31 — ИА Регнум. На конференции, организованной 17 ноября в Москве совместно с представительством фронта Полисарио и комиссией ООН по правам человека в России были осуждены нарушения прав человека, совершаемые марокканскими оккупационными силами в Западной Сахаре, сообщает Sahara Press Service.

(сс) viajar24h.com Демонстрация в Мадриде за независимость Западной Сахары

Аудитория, состоящая в основном из студентов из различных российских университетов и институтов, узнала о случае Западной Сахары, просмотрев документальный фильм, посвященный «генезису проблемы Западной Сахары и страданиям людей, продолжающих свою борьбу» за независимость, несмотря на ту настойчивость, с которой Марокко продолжает игнорировать резолюции Организации Объединенных Наций и международное право».

Представитель фронта Полисарио в России Али Салем Мохамед Фадель затронул основные этапы 42-летней оккупации Марокко Западной Сахары и «серьезные негативные последствия, вызванные этим вторжением на территорию народа Западной Сахары, которая все же преуспевает благодаря своим храбрым воинам в своем сопротивлении этой колонизирующей военной силе».

«Несмотря на четыре десятилетия борьбы и изгнание беженцев, народ Западной Сахары, под руководством Фронта Полисарио, проложил путь к построению современного государства, организовывая и готовя своих граждан», — заявил Али Салем Мохамед Фадель.