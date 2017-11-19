Санкт-Петербург, 19 ноября, 2017, 21:39 — ИА Регнум. На прошедшей неделе Петербург собирал именитых гостей Культурного форума, принимал интересный футбольный матч, разбирался с безопасностью метро, строил планы в сфере туризма и, уже по привычке, эвакуировал людей из общественных мест. А также подсчитывал, сколько еще денег придется потратить на подготовку чудо-стадиона к проведению Чемпионата мира по футболу. С приближением мирового футбольного первенства на первый план выходят чисто практические вопросы.

Цитата из к/ф «Самогонщики». Реж. Леонид Гайдай. 1961. СССР Распивание

В Питере — пить. И трезветь

Петербургские власти, в ожидании приезда будущим летом многотысячных толп футбольных фанатов, решили взглянуть правде в глаза: эти граждане привезут с собой не только деньги, которые поработают на благо городской экономики, но и проблемы, одна из которых — привычка отмечать успехи и поражения любимой команды обильными возлияниями. Да и без болельщиков встретить в стельку пьяного человека в самом центре культурной столицы, равно как и в ее спальном секторе, не представляет труда.

После того, как в 2011 году по всей стране закрыли вытрезвители, ранее входившие в структуру МВД, никакой «гражданской» замены этим заведениям так и не появилось. Хотя изначально предполагалось, что вытрезвители нового типа появятся в системе Минздрава. Но всё сложилось иначе: подобранных в общественных местах людей с признаками алкогольной интоксикации, нуждающихся в самом простом уходе — чтобы не дать им замерзнуть или захлебнуться собственной рвотой — доставляют в обычные больницы. Там они нередко начинают буянить, создавая угрозу для окружающих и самих себя, отвлекают медперсонал от оказания помощи трезвым больным.

В Петербурге решили, что предстоящий «мундиаль» — подходящий повод, чтобы вернуться к старой доброй практике вытрезвителей. Кстати, город на Неве был «родиной» этих специфических заведений в том виде, в котором они почти дотянули до нашего времени. Первый советский вытрезвитель был открыт наркомздравом 14 ноября 1931 года в Ленинграде на улице Марата, 79, — через 14 лет после закрытия дореволюционных «приютов для опьяневших».

Нынешний перерыв в «биографии» вытрезвителей, уже очевидно, будет намного короче. Губернатор Георгий Полтавченко поручил проработать в ближайший месяц возможность создания в каждом районе города пунктов освидетельствования лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, а также рассмотреть вопрос об организации специализированного медицинского отделения для подобных лиц — то есть, общегородского вытрезвителя.

Цитата из к/ф «100 грамм для храбрости». Реж. Борис Бушмелёв, Анатолий Маркелов, Георгий Щукин. 1976. СССР В вытрезвителе

По словам Полтавченко, если учреждать такие отделения в медучреждениях, это создаст проблемы для нормальных людей. Поэтому лучше «создать отдельное специализированное подразделение, куда бы мы всю эту публику свозили. Вот на это деньги мы найдём», пообещал губернатор.

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По данным прокуратуры Санкт-Петербурга, сегодня в городе с населением в 5,3 млн человек и неизвестным количеством мигрантов — только 5 круглосуточных стационарных пунктов освидетельствования на предмет наличия алкогольного опьянения и 3 передвижных пункта. «По-прежнему не теряет актуальности вопрос организации работы «медицинских вытрезвителей», — отмечают в надзорном ведомстве.

А пока их нет — правоохранители фиксируют пугающие показатели «пьяной» преступности: за 9 месяцев 2017 года заметно возросло число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в состоянии опьянения, в том числе убийств — сразу на 28%.

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Как отмечает ИА REGNUM, на ставшую «мемом» песню Сергея Шнурова о том, что нужно делать в Питере, написанную, по его же словам, «в целом о туризме» и «для туристов», Смольный решил ответить симметрично. Используя предстоящий наплыв беспокойных футбольных болельщиков для решения никуда не исчезнувшей за 6 лет без вытрезвителей проблемы уличного пьянства. И если слова не разойдутся с делами, к началу предстоящего чемпионата мира Петербург может подойти протрезвевшим, а отдельные несдержанные граждане не будут портить имидж культурной столицы.

Стадион хочет денег и свежей травы

История строительства стадиона на Крестовском острове, как уже не раз отмечало ИА REGNUM, напоминает спираль, каждый новый виток которой повторяет предыдущий, только на новом «ценовом» уровне. Три основных темы, с которыми стадион вновь и вновь попадает в заголовки СМИ, всё те же: технические и организационные проблемы самой известной в России арены, ее очередное подорожание, коррупционные скандалы. Прошедшая неделя не стала исключением.

Как сообщил Telegram-канал Mash, на подготовку стадиона «Санкт-Петербург» к матчам чемпионата мира выделили еще 300 миллионов рублей. «Теперь деньги потребовались для того, чтобы выкатное поле наконец начало выкатываться», — отметил источник.

Напомним, выкатное поле лишили маневра после того, как перед проведением Кубка конфедераций 2017 года у стадиона возвели медиацентр, где разместилась пишущая и снимающая журналистская братия, а также технические службы. Но вскоре стало ясно, что на запертом в чаше стадиона поле, да еще и под сдвинутой крышей, трава просто не растет — ей не хватает свежего воздуха и хотя бы минимального солнечного света.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург»

Теперь для освобождения площадки для выкатного поля вновь нужны немалые средства. Хотя, конечно, по сравнению с уже потраченными более чем 43 миллиардами рублей, новые расходы — капля в море. По данным СМИ, вице-премьер Виталий Мутко уже дал разрешение на выделение этих средств. Добавим, что в бюджете Петербурга на нужды ненасытного стадиона на 2018 год заложено еще 220 млн рублей.

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Но всё это, увы, еще не конец истории. Как пояснил ранее ИА REGNUM руководитель субподрядной организации, отвечающей за выкатное поле, бетон площадки, на которую выкатывается поле, за несколько лет стройки пришел в негодность и требует замены. Без этого перемещение поля в штатном режиме невозможно. По оценке эксперта, вместо аврального выкатывания поля проще и дешевле перестелить газон.

Ну что ж, это дело на стадионе уже поставили на поток — газон вновь будет заменен к 1 февраля 2018 года, сообщил всё тот же Виталий Мутко. Напомним, первый раз газон меняли в конце мая текущего года, после того как первоначально уложенное покрытие («очень хорошее», как заверяли в Смольном), просто сгнило из-за неправильного искусственного облучения и отсутствия естественной инсоляции. Как сообщил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, нынешний газон на стадионе заменят за счет средств футбольного клуба «Зенит», который до сих пор не заключил с городом соглашение о пользовании стадионом.

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…Тем временем в ходе судебного заседания по продлению меры пресечения для бывшего куратора «стройки века», экс-вице-губернатора Марата Оганесяна, обвиняемого в многомиллионном хищении при возведении стадиона, от представителя Следственного комитета стало известно, что «не все соучастники преступления установлены». С помощью этого аргумента следствию удалось убедить суд оставить Оганесяна под стражей. А значит, расширение коррупционной истории стадиона за счет новых фигурантов также остается на повестке дня. Как и новые стадионные истории, превратившиеся в «дурную бесконечность».

«Телефонный терроризм» как развлечение

Очередная мощная волна до сих пор анонимных звонков о заминировании общественных зданий, развлекательных и образовательных учреждений пришлась на пятницу, 17 ноября. До этого наиболее массовые эвакуации город пережил в начале октября и в начале ноября — тогда пришлось выводить людей более чем с сотни объектов.

В этот раз под ударом оказались не только, как обычно, торгово-развлекательные центры, но и десятки школ, несколько вузов, а также места, связанные с программой пребывания в городе президента России. Вероятнее всего, атака «телефонных террористов» была приурочена именно к этому визиту.

В этот день Владимир Путин в Петербурге встретился с президентом Киргизии, с членами попечительского совета Мариинского театра, с российскими и иностранными деятелями культуры, приехавшими на Санкт-Петербургский международный культурный форум, провел совещание по вопросам поддержки и профессиональной подготовки талантливой творческой молодёжи, наконец, выступил на церемонии открытия VI Санкт-Петербургского международного культурного форума на Новой сцене Мариинского театра.

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Как отмечает ИА REGNUM, многие петербуржцы, включая сотрудников агентства, уже сталкивались с необходимостью неожиданно прервать рабочий день в офисе или учреждении, быстро собраться и покинуть здание из-за поступления сообщений с угрозами. Многие школьники, студенты и преподаватели, любители шопинга и работники торговых и развлекательных центров пережили такие эвакуации уже по нескольку раз. Люди пугаются, возмущаются, но уже больше по привычке, относясь к этой неприятности как к плохой погоде.

Между тем, «заминирования» и вполне реальная эвакуация наносят огромный экономический ущерб, не говоря о том, что отвлекают силы и средства правоохранительных органов от борьбы с уличной преступностью и обеспечения общественного порядка, отмечает ИА REGNUM.

Статья 207 УК РФ, предусматривающая ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, позволяет отправлять «телефонных террористов» в колонию на срок до пяти лет, если их деяние повлекло причинение крупного ущерба либо наступление иных тяжких последствий, и до трех лет — без таковых. Штраф может достигать одного миллиона рублей. Однако суды по непонятной причине ограничиваются крайне мягкими приговорами по этой статье, не способными отвратить потенциальных злоумышленников от совершения таких преступлений.

Телефонный терроризм

Приведем лишь несколько примеров непонятного либерализма петербургской Фемиды последних месяцев (по данным сайта городской прокуратуры): за ложные сведения о готовящемся взрыве станции метро «Невский проспект» — 320 часов обязательных работ; за сообщение о «взрыве» в жилом доме — штраф 30 тыс. рублей; за угрозу «взрыва» магазина — штраф 20 тыс. рублей; за ложные сообщения о готовящихся взрывах в помещении одного из баров города и в здании гостиницы — 280 часов обязательных работ; за сообщение на электронную почту о намерении взорвать здание банка — полгода ограничения свободы и штраф 10 тыс. рублей; за сообщение о «минировании» Мариинской больницы — 6 месяцев лишения свободы условно. И тому подобное.

На этом милосердном по отношению к преступникам фоне стоит ли удивляться тому факту, что в день визита Владимира Путина в Петербург правоохранительные органы получили более 60 ложных анонимных звонков с сообщениями о 50 взрывных устройствах якобы заложенных по пути следования президента России.

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Поймать негодяев, срывающих сотням тысяч людей нормальную работу, учебу и отдых, трудно, но, наверное, всё-таки можно, используя весь арсенал спецслужб. Хотя, видя то, какими приговорами отделываются те, кто попался, конца и края этой волне не предвидится.

Впрочем, петербуржцы, пережившие в этом году теракт в метро, помнят о том, что в тот страшный день никаких предупреждений не было. И потому не паникуют.