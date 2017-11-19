Киев, 19 ноября, 2017, 18:38 — ИА Регнум. Митингующие у здания Верховной рады в центре Киева намерены 3 декабря 2017 года организовать «народный импичмент». Об этом, как передает NewsOne, заявил бывший президент Грузии и лидер движения «Рух новых сил» Михаил Саакашвили во время акции протеста в воскресенье, 19 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«3 декабря — начало «народного импичмента», — говорит Саакашвили. — … Мы создали информационные центры в каждом регионе Украины. … 3 декабря — «час икс», для нас, для них и для страны».

По его словам, в регионах Украины созданы информационные центры, с помощью которых будет вестись соответствующая информационная кампания.

«До 3 декабря мы ждем, — подчеркнул Саакашвили. — Если власть не выполняет наших требований, мы объявляем «народный импичмент».

Ранее Саакашвили на митинге заявил, что готов в любой момент занять пост премьер-министра страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября 2017 г. в центре Киева прошел «Марш возмущенных». Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его сторонники требовали принять законопроекты — об изменении избирательной системы, об антикоррупционных судах, о запрете депутатской неприкосновенности и о наработке закона об импичменте президента.

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