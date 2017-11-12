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Саакашвили планирует совершить «переворот сознания» на Украине

Политика

12 ноября в центре Киева прошел «Марш возмущенных»

Саакашвили планирует совершить «переворот сознания» на Украине
© ИА REGNUM
Саакашвили

Киев, 12 ноября 2017, 18:12 — REGNUM  Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили и его сторонники пытаются осуществить не государственный переворот, а переворот сознания. Об этом, как передает NewsOne, сообщил сам политик в ходе «антикоррупционного марша» в Киеве.

«Мы реально пытаемся сделать переворот, но это переворот сознания, а не переворот государственный», — заявил Саакашвили.

При этом экс-глава Одесской облгосадминистрации добавил, что акции его сторонников реально «опасны, но они опасны как раз своим мирным характером».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 ноября в центре Киева прошел «Марш возмущенных». Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его сторонники требуют принять законопроекты — об изменении избирательной системы, об антикоррупционных судах, о запрете депутатской неприкосновенности и о наработке закона об импичменте президента.

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