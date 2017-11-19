Донецк, 19 ноября, 2017, 17:34 — ИА Регнум. В Донбассе попал под обстрел военный корреспондент пресс-службы сил Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил представитель оперативного командования ДНР.

Mil.gov.ua Обстрел

Инцидент произошел в четверг, 16 ноября, во время проведения съемок на Авдеевской промзоне.

«Военный корреспондент пресс-службы Вооруженных сил ДНР попал под обстрел со стороны ВСУ, — отметил представитель ведомства. — Украинская сторона продолжает систематически вести огонь на данном направлении».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые власти Украины направили националистические батальоны и ВСУ против мирных жителей Луганской и Донецкой областей.

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