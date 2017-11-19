Киев, 19 ноября, 2017, 17:11 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии и лидер движения «Рух новых сил» Михаил Саакашвили на митинге у здания парламента Украины заявил, что готов в любой момент занять пост премьер-министра Украины. Об этом сообщает в воскресенье, 19 ноября телеканал NewsOne.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Готовность к должности

«Украина нуждается в срочном создании новой власти, нового правительства, — заявил Саакашвили. — Мы должны вместе создать это правительство. Я готов вместе с вами сделать это».

По его словам, на Украине проживает много талантливых и работящих людей, которые могут принять участие в работе «над новым правительством».

«Я готов вместе с вами возглавить этот процесс, я готов и возглавить это правительство, — говорит Саакашвили. — Если это нужно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прибыл на Украину 10 сентября 2017 г. Лишенный украинского гражданства политик, незаконно прорвавшийся через украинскую границу, сразу начал активную политическую кампанию против нынешней властей страны.

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