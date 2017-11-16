Депутат Верховной рады: Саакашвили нужней в ЕС, чем на Украине

Киев, , 15:40 — REGNUM Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили зря приехал на Украину, заявил 15 ноября депутат Верховной рады от партии «Оппозиционный блок» Михаил Добкин, передает телеканал NewsOne.

По его словам, к Саакашвили в Европе относятся как к бывшему президенту Грузии, а на Украине у него совсем иной статус. Поэтому, будучи за пределами Украины, Саакашвили мог бы сделать гораздо больше, чем внутри страны, считает депутат.

«Его решение приехать в Украину было огромной ошибкой», — сказал Добкин.

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Он отметил, что быть полезным Саакашвили внутри Украины быть не может, поскольку на него будут активно влиять внутриполитические разногласия и партии вроде «Блока Петра Порошенко», «Народного фронта» и других. Чтобы этого не допустить, Саакашвили должен покинуть Украину, добавил депутат.

«Ваше (Саакашвили — ИА REGNUM ) место за пределами Украины, где у вас есть площадка на уровне международных организаций», — уверен Добкин.

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Напомним, Саакашвили прибыл на Украину 10 сентября. Лишенный гражданства, незаконно прорвавшийся через украинскую границу, экс-губернатор Одесской области сразу начал активную политическую кампанию против нынешней киевской власти.

Последним заявлением Саакашвили стали слова о том, что если президент Украины не подчинится требованиям митингующих в Киеве, то «новый год Украина встретит без Порошенко».

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