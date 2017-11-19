Оттава, 19 ноября, 2017, 15:35 — ИА Регнум. Одиозный министр обороны Польши Антони Мачеревич обнаружил связь провокационных действий Корейской Народно-Демократической Республики с «планами и агрессивным поведением» Российской Федерации. Об этом Мачеревич заявил сегодня, 19 ноября, в интервью журналистам в ходе своего визита в Канаду.

Иван Шилов ИА REGNUM Антони Мачеревич

«С польской точки зрения, действия Северной Кореи строго соотнесены и связаны с российскими планами и агрессивным поведением России», — сказал Мачеревич.

При этом министр обороны Польши особо подчеркнул, что осознание сего «факта» очень важно для понимания «масштаба агрессии и планов России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, профпригодность Мачеревича давно вызывает вопросы. Русофобия давно затмила разум польского министра обороны и любые действия России он называет «агрессией» и стремление захватить его любимую Польшу.

Там же в Канаде Мачеревич заявил, что совместные российско-белорусские учения «Запад-2017» — это на самом деле подготовка России к «агрессии на Запад».

Также Мачеревич с маниакальным упорством твердит, что трагическая гибель польского президента Леха Качинского, который разбился в авиакатастрофе президентского борта Ту-154М 10 апреля 2010 года под Смоленском — якобы дело рук российских спецслужб.