Варшава, 19 ноября, 2017, 11:21 — ИА Регнум. Известный польский историк, профессор Вальдемар Резмер из Университета Николая Коперника в Торуни заявил, что покидает Польско-украинский форум историков и подает в отставку с поста вице-президента форума — председателя польской группы. Об этом сообщает портал Kresy.pl.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Профессор Резмер работал в группе с июля 2015 года. Аргументируя свое решение, он отметил, что целью форума видел возобновление и ведение польско-украинского исторического диалога, особенно в отношении самого драматического периода общей истории обоих народов — 1939—1947 годов. Но сейчас польский историк не видит смысла присутствовать на заседаниях группы, где вместо того, чтобы решать реальные проблемы сложной польско-украинской истории, будут обсуждаться очередные случаи фальсификации или искажения. Исторические факты недвусмысленны и потому не могут быть поставлены на службу политическим, идеологическим и пропагандистским потребностям.

Как напоминает издание, в 2015 году Резмер сообщил, что во время официального визита польских ученых в Киев в годовщину бандеровского геноцида украинские депутаты выставили территориальные притязания. Профессор также рассказал об обстоятельствах перерыва в 2008 году польско-украинского диалога историков. По его словам, во время семинара претензии ему предъявил «очень молодой украинский историк из Львова, сотрудник Национальной академии наук Украины, автор 14 работ, посвященных прославлению 14-й вафен-дивизии СС «Галичина», который утверждал, будто обсуждение организовано в интересах России. А поскольку я в то время работал в Москве в архивах, было высказано предположение, что якобы ездил я в Россию за инструкциями о том, как вести дискуссии и какие брать темы для польско-украинского семинара».

Резмер также вспомнил инцидент, случившийся в 2003 году, когда делегация польских историков отправилась в Киев по приглашению председателя Верховной рады Украины: «Начало разговоры было неплохим. Тогда был шанс заняться урегулированием чувствительных проблем. К сожалению, возможность была упущена, потому что к украинской делегации присоединились политики, члены Верховной рады. Вместо того, чтобы говорить о трагических проблемах общей истории, они сразу же заявили: «Вы, поляки, сначала соглашаетесь с нами по Закерзонью, области, которая временно находится под вашим управлением». И это говорили украинские депутаты. Как в такой ситуации можно было продолжать разговор?».