Варшава, 19 ноября, 2017, 09:17 — ИА Регнум. Министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил, что недавно проведенные российско-белорусские военные учения «Запад — 2017» на самом деле свидетельствуют о подготовке России к «агрессии». Такое заявление Мачеревич сделал сегодня, 19 ноября, в интервью украинским журналистам.

Mil.ru Замаскированная боевая техника на учениях «Запад — 2017»

«Учения «Запад — 2017» закончились два месяца назад. Они происходили в пространстве между Северным Ледовитым океаном и Чёрным морем и привлекали даже пуски баллистических ракет «Искандер», которые могут нести ядерные боеголовки. Россияне готовились не к обороне, а к агрессии», — заявил Мачеревич.

Также одиозный польский министр заявил, что его стране следует рассматривать эти учения не как холодную, а как «горячую войну».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в странах Прибалтики и Польше учения «Запад — 2017» вызвали настоящую истерику среди политиков. Так, президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что что на учениях «Запад — 2017» Россия отрабатывает сценарий нападения на соседние страны.

Затем министр обороны Литвы заявил, что «только благодаря жёсткой и решительной позиции Вильнюса Москва не напала на Прибалтику» во время учений «Запад — 2017».

В Латвии очень долго волновались по поводу того, что якобы не все российские военные части, задействованные в учениях, могли покинуть территорию Белоруссии.