Эрдоган: Военный блок НАТО подорвал доверие к себе
Анкара, 19 ноября, 2017, 07:54 — ИА Регнум. Военный блок НАТО поставил под вопрос доверие к себе после того, как отказался предоставлять Турции свои системы ракетной обороны. Об этом накануне, 18 ноября, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство Anadolu.
«Вопрос доверия к подобной организации вызывает серьезные вопросы в альянсе в целом», — сказал Эрдоган.
Он также отметил, что когда Анкара начала переговоры с Москвой о возможной закупке зенитно-ракетных комплексов С-400 с целью укрепления своих систем ПВО, ведущие страны Североатлантического альянса начали критиковать Турцию.
Напомним, ещё в начале 2012 года турецкие власти попросили у военного блока НАТО предоставить им противоракетные комплексы, чтобы прикрыть территорию Турции от возможных ракетных ударов.
В 2013 году в трех районах на юго-востоке Турции в 70—100 км от границы с Сирийской Арабской Республикой были размещены по две установки Patriot от Германии, США и Нидерландов.
Однако уже в августе 2015 года германское правительство заявило о завершении миссии бундесвера на юго-востоке Турции и вывело оттуда свои установки Patriot. Затем тоже самое сделали США и Нидерланды.