Анкара, 19 ноября, 2017, 07:54 — ИА Регнум. Военный блок НАТО поставил под вопрос доверие к себе после того, как отказался предоставлять Турции свои системы ракетной обороны. Об этом накануне, 18 ноября, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство Anadolu.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Вопрос доверия к подобной организации вызывает серьезные вопросы в альянсе в целом», — сказал Эрдоган.

Он также отметил, что когда Анкара начала переговоры с Москвой о возможной закупке зенитно-ракетных комплексов С-400 с целью укрепления своих систем ПВО, ведущие страны Североатлантического альянса начали критиковать Турцию.

Напомним, ещё в начале 2012 года турецкие власти попросили у военного блока НАТО предоставить им противоракетные комплексы, чтобы прикрыть территорию Турции от возможных ракетных ударов.

В 2013 году в трех районах на юго-востоке Турции в 70—100 км от границы с Сирийской Арабской Республикой были размещены по две установки Patriot от Германии, США и Нидерландов.

Однако уже в августе 2015 года германское правительство заявило о завершении миссии бундесвера на юго-востоке Турции и вывело оттуда свои установки Patriot. Затем тоже самое сделали США и Нидерланды.