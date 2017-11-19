Буэнос-Айрес, 19 ноября, 2017, 04:50 — ИА Регнум. На военно-морских базах Аргентины зафиксированы сигналы о попытках связи, исходившие, вероятно, от экипажа пропавшей субмарины «Сан Хуан». Установить контакт с источником сигналов не удалось, говорится в заявлении министерства обороны страны.

Casa Rosada Argentina Президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер на фоне подводной лодки «Сан-Хуан». 2011

Отмечается, что спутниковые звонки, длившиеся от 4 до 36 секунд, были зарегистрированы на нескольких базах ВМС в течение дня 18 ноября. Всего поступило семь сигналов.

В настоящее время предпринимаются попытки установить точные координаты места, откуда поступали сигналы. В этом властям Аргентины помогает одна из компаний США, специализирующаяся на спутниковой связи.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября экипаж аргентинской подводной лодки «Сан Хуан» (San Juan) прекратил выходить на связь. Субмарина, на борту которой находились 44 человека, направлялась из порта Ушуайя в Мар-дель-Плата.

В место, где подлодка появилась последний раз, были направлены корабли и самолеты ВМС Аргентины. 18 ноября к поисково-спасательной операции присоединились боевые корабли ВМС США и самолет NASA. Самолет на место поисков отправили и власти Чили.

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