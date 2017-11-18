Симферополь, 18 ноября, 2017, 20:53 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал важным событием открытие памятника императору Александру III в Ялте, которое свидетельствует о неразрывности российской истории. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Kremlin.ru Открытие памятника Александру III

«Это (открытие памятника) важное событие в общественной жизни России и Крыма, свидетельство неразрывности отечественной истории, — пишет Аксенов. — Ливадия, как и весь наш полуостров, занимает в ней особое место.

Аксенов напомнил, что именно в Крыму в XX веке во время Ялтинской конференции лидеры России, США и Великобритании определили «послевоенный миропорядок».

«Александр III остался в российской и европейской истории, в памяти нашего народа как Царь-миротворец, — пишет глава Крыма. — За 13 лет его правления Российская империя не вела ни одной войны. Экономика страны окрепла».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 ноября 2017 г. глава Российской Федерации Владимир Путин принял участие в открытии в Ялте памятника императору Александру III. Монумент установлен в парке Ливадийского дворца.

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